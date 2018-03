Reduzir medidas requer tratamentos combinados

Profissional apresenta aparelho inovador em sua

clínica, mas alia massagens, dieta e exercícios

A esteticista Angela Caroline Agostinelli Epaminondas Moretti, bacharela em Estética e pós graduanda em atendimento médico, trouxe para Santa Cruz do Rio Pardo uma novidade para facilitar a perda de peso e o fim das famigeradas gorduras localizadas. Em sua clínica na Chácara Peixe, ela opera o Ultrafocus, um aparelho de ultrassom para tratamento estético que dispensa cirurgia. A técnica do equipamento — que pode ser utilizada para estética facial ou corporal — usa o ultrassom focalizado, que destrói de forma rápida e efetiva uma maior quantidade de gordura. “Na verdade, outros aparelhos costumam distribuir a energia em outros campos do corpo, como abdome ou glúteo”, explicou.

Angela disse que o novo sistema, combinado com outras técnicas e equipamentos, possibilita o remodelamento corporal e a redução real das medidas. Além disso, ataca a celulite e até estrias.

“O importante é não apenas usar o aparelho, mas combiná-lo com massagens. Afinal, as mãos são sempre importantes”, ressaltou. Segundo Angela, a tecnologia destrói as células de gorduras, mas não modela completamente. “Aí é que entram as mãos”, diz.

O segredo do Ultrafocus é um aquecimento das células de gordura em até 70 graus, através das ondas do ultrassom focalizado. No entanto, o paciente não sente praticamente nenhum incômodo durante a aplicação do aparelho, a não ser um leve aquecimento na região. Não há dor porque o aparelho funciona com disparos. Cada sessão dura, em média, 30 minutos.

Os resultados, de acordo com Angela, aparecem a partir da primeira sessão. “As medidas já diminuem na fita métrica logo na primeira sessão, mas é claro que em fotos é preciso aguardar um pouco mais”, lembrou a profissional.

Angela afirmou que não são apenas obesos que podem recorrer ao tratamento. “Têm pessoas magras que acumulam gorduras em determinadas partes do corpo”, lembrou. Isto acontece com frequência, por exemplo, no abdome, perto das coxas e as conhecidas “bananinhas” do bumbum. Este último problema, aliás, costuma até causar deformações estéticas.

A esteticista também garante que não há limite de idade para tratamentos, já que os problemas das medidas a mais estão começando cada vez mais cedo. “O grande mal atualmente é a alimentação inadequada das pessoas”, adverte. Angela, inclusive, firmou parceria com uma nutricionista para melhor atender seus pacientes.

Dificuldades

A profissional já enfrentou casos extremos de tratamentos. Um deles envolveu um paciente que, muito obeso, precisava perder peso para fazer a cirurgia bariátrica. “E ele não conseguia. A mulher dele me procurou e pediu ajuda, contando, por exemplo, que ele assaltava a geladeira durante a noite. Minha sugestão foi colocar um sanduíche natural no caminho da geladeira. Como não deu certo, já que ele comia o lanche e abria a geladeira, eu sugeri fechar a porta da cozinha com chave”, lembrou. No dia seguinte, segundo Angela, a mulher contou que a porta da cozinha amanheceu arrombada. “Nestes casos, é preciso a ajuda até de um psicólogo”, avaliou a profissional.

Além do Ultrafocus, Angela Caroline trabalha com terapias espasianas — que incluem relaxamentos com massagens tradicionais ou com pedras, que reduzem a ansiedade —, aplicações para rugas, celulites, flacidez e estrias, além de tratamentos para esportistas. Neste último caso, o objetivo é combater o estresse dos músculos.

A clínica “Angela Estética e Cosmética” fica na rua Santo Sônego, 145, na Chácara Peixe, perto do restaurante “Três Irmãos”, em Santa Cruz do Rio Pardo. O telefone para contato é (14) 99800-7348. No facebook, o endereço da página é Angela Dermo-esteticista, onde há dicas de beleza, sorteio e links para blogs e sites.

Paciente perdeu 47 kg

em menos de um ano

Angela Caroline tem pelo menos duas pacientes que experimentaram resultados surpreendentes em tratamentos combinados com aparelhos, atividades, massagens e reeducação alimentar. Uma delas perdeu 47 quilos em menos de um ano e já se livrou da possibilidade de sofrer uma cirurgia bariátrica. A outra, emagreceu 22 quilos.

Segundo a profissional, o sucesso do tratamento teve como fundamento a força de vontade das pacientes. A mais obesa, inclusive, dispensou a nutricionista e conseguiu se reeducar por conta própria. “Ela era mesmo obesa, a ponto de me assustar quando a conheci. Eu ajudei dando dicas de comidas diferentes. E ela ficou animada quando percebeu a redução das medidas”, explicou Angela.

Este tratamento vai completar um ano nos próximos dias. Hoje, a paciente já está fazendo sessões para combater a flacidez da pele provocada pelo emagrecimento rápido. “Quando fui fazer uma montagem fotográfica do ‘antes e depois’, ninguém acreditou. E ela ainda quer perder mais alguns quilos, atingindo 60 no total. Mas este estágio é o mais difícil, pois é necessário aumentar a atividade física”, disse Angela.

A outra paciente iniciou o tratamento em outubro do ano passado e já perdeu 22 quilos. A obesidade impedia até atividades físicas, mas o uso de aparelhos aliados a uma dieta deu tanto resultado que a mulher já consegue caminhar 10 quilômetros todo dia. “Talvez o mais difícil seja a dieta, pois não há outra alternativa a não ser cortar aquilo que você gosta”, diz Angela. “E para o obeso, comer é um vício”, completa.