‘Rock Rio Pardo’ agora terá três dias de festival na Expopardo

Evento deste ano terá as bandas “Angra”,

“Cachorro Grande” e o cantor Nando Reis

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O festival “Rock Rio Pardo” de 2018 será um marco na história do evento musical que começou timidamente há 16 anos e que, no início, reunia apenas bandas amadoras de Santa Cruz do Rio Pardo. Na edição deste ano, serão três noites de rock no recinto da Expopardo, com um dia a mais na programação e um sensível aumento na estrutura. Na semana passada, a prefeitura anunciou as principais atrações da 16ª edição do festival: as bandas “Angra” e “Cachorro Grande” e o cantor Nando Reis. O evento será em julho, com entrada gratuita.

As grandes atrações da grade deste ano foram anunciadas na semana passada pelo prefeito Otacílio Parras (PSB) em emissoras de rádio consideradas “oficiais” pelo governo. A cidade, que recentemente ganhou o título de “município com interesse turístico”, quer ampliar o festival para atrair um público aficionado pelo estilo rock. No ano passado, por exemplo, o festival reuniu cerca de 30 mil pessoas em dois dias de apresentações.

Desde 2013, o evento coordenado pela Comissão de Bandas de Santa Cruz começou a ganhar vulto, embora ainda num único dia, com o início da contratação de bandas famosas. Antes, o público acompanhava bandas da cidade e região em locais menores, como a Pista de Skate e o espaço do Museu Municipal “Ernesto Bertoldi”.

“Agora, para ser um verdadeiro festival, serão três dias”, anunciou o prefeito Otacílio Parras na semana passada. Foi ele quem falou sobre as bandas que deverão se apresentar na edição deste ano do “Rock Rio Pardo”, que vai movimentar a Expopardo nos dias 27, 28 e 29 de julho. No ano passado, pelo menos 14 bandas passaram pelo palco da Expopardo em dois dias.

Nos últimos anos, o festival que originariamente se chamava “Rock in Rio Pardo” foi obrigado a tirar o “in” para não plagiar o mais tradicional de festival de rock do Brasil, realizado no Rio de Janeiro.

O anúncio da grade de atrações da edição deste ano foi feito na mesma semana em que o prefeito Otacílio Parras demitiu o secretário de Cultura, Luciano Pimentel. Músico, “Barry”, como é conhecido entre roqueiros, é integrante da Comissão de Bandas e atuante na organização do festival santa-cruzense desde o início, quando o Poder Público pouco ajudava na realização do evento.

Atrações

O festival “Rock Rio Pardo” deste ano vai começar no dia 27 de julho, uma sexta-feira, e termina no domingo, 29. A cada noite haverá uma banda famosa no palco, mas outros grupos — da cidade e região — vão intercalar as apresentações.

A primeira grande atração será a banda gaúcha “Cachorro Grande”, que já lançou oito álbuns e um DVD ao vivo. O grupo existe há 19 anos e, no início, se notabilizava em apresentações covers de bandas como The Rolling Stones, Beatles e The Who. “Cachorro Grande” já fez várias excursões no exterior e no ano passado, no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, abriu o show dos “Rolling Stones”, durante turnê do grupo inglês pela América Latina.

No sábado, 28 de julho, a banda “Angra” vai levar o heavy metal ao palco da Expopardo, num dos shows mais aguardados pelo público do gênero musical. O grupo, fundado pelo vocalista André Matos e pelos guitarristas Rafael Bittencourt e André Linhares, já vendeu quase 6 milhões de discos pelo mundo todo. Embora o nome possa fazer referência a uma cidade litorânea do Rio de Janeiro, na verdade Angra foi escolhido por ser foneticamente parecido com “angry”, que em inglês significa “raivoso”. Tudo com a ver com o estilo power metal da banda.

“Angra” é um dos grupos de rock mais requisitados pelos roqueiros do planeta. Para se ter uma ideia, a banda se apresentou no Carnaval de Salvador na abertura da temporada de 2018 e, a partir de agora, vai iniciar uma longa turnê pela Europa, passando por Holanda, Inglaterra, Itália, Hungria, Polônia, França e muitos outros países. No próximo dia 22, por exemplo, a banda estará na Bélgica e só deve retornar ao Brasil no início de maio.

No site oficial da “Angra” na internet ainda não constava a apresentação em Santa Cruz do Rio Pardo em julho deste ano. A data, porém, deverá ser publicada nos próximos dias.

A edição do “Rock Rio Pardo” deste ano terá o cantor Nando Reis no encerramento, no domingo, 29 de julho. Ex-integrante da banda “Titãs”, atualmente ele tem carreira solo, sendo acompanhado nos shows pela banda “Os Infernais”. Quando rompeu com o antigo grupo, Nando alegou “incompatibilidade” e “falta de espaço”, mas ele já se reconciliou com os antigos amigos. Participou, inclusive, de shows comemorativos da fundação dos “Titãs”.

Nando Reis é considerado um dos maiores compositores da sua geração, com sucessos como “O Segundo Sol”, “Resposta” e “É uma partida de futebol”, esta última música consagrada pelo grupo mineiro “Skank”.

O “Rock Rio Pardo” já é um evento que movimenta o comércio de Santa Cruz do Rio Pardo todos os anos, especialmente hotéis, restaurantes, lojas do gênero e bares.