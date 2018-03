Universidade virtual já iniciou ano letivo

Inauguração foi durante uma aula

inaugural do novo polo de Santa Cruz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A crise política deflagrada no governo municipal já atinge até mesmo inaugurações. Na noite de segunda-feira, 26, apenas um vereador — Cristiano de Miranda (PSB) — acompanhou o prefeito Otacílio Parras (PSB) e o secretário de Educação, Fernando Bitencourt, na inauguração do polo da Univesp — Universidade Virtual de São Paulo —, que ocupa algumas salas da escola “Sebastião Jacyntho da Silva”, no bairro João Piccin, em Santa Cruz do Rio Pardo. A primeira aula teve direito a discursos, corte de fita e até distribuição de bolo.

Segundo informações, os demais vereadores receberam convites a menos de uma hora da solenidade, através de mensagens no celular. Alguns só as visualizaram após o início da cerimônia. “Foi de propósito, um recado claro para não comparecer”, disse um parlamentar, revoltado com a atitude da administração. A reportagem do DEBATE foi a única presente na cerimônia, mas o prefeito Otacílio Parras se recusou a dar entrevista.

Brigas políticas à parte, o novo polo da Univesp em Santa Cruz do Rio Pardo está oferecendo os cursos de Engenharia da Computação, Pedagogia, Engenharia de Produção e Tecnólogo em Gestão Pública. Há quase 50 alunos matriculados em cada curso, mas este número deve aumentar, segundo anunciou o secretário Fernando Bitencourt, porque haverá uma segunda chamada dos vestibulandos que disputaram vagas em janeiro. O vestibular foi promovido pela Vunesp.

A Univesp de Santa Cruz está utilizando duas salas de aulas na escola “Sebastião Jacyntho”, uma delas equipada com computadores. Existe ainda laboratório e duas secretarias, mas o governo deverá implantar uma biblioteca nos próximos meses. “É um polo completo”, avaliou o secretário municipal de Educação.

Fernando Bitencourt lembrou que os cursos universitários, embora virtuais, têm a mesma validade de um diploma de faculdade presencial. “São cursos oferecidos pela USP, Unicamp ou Fatec. É o mesmo conteúdo programático e com a mesma duração”, explicou.

Segundo ele, os “tutores” também são os mesmos, com ensino à distância através do monitor de um computador. “É preciso levar muito a sério os cursos, com disciplina total em casa”, alertou Bitencourt. Aproximadamente a cada 30 dias, entretanto, os alunos devem ter aulas presenciais, no polo da Univesp de Santa Cruz do Rio Pardo. Nos intervalos, eles poderão estudar no laboratório e usar futuramente a nova biblioteca.

‘Curso vago’

O prefeito Otacílio Parras deu boas-vindas aos estudantes e contou que a instalação do polo da universidade virtual foi rápida porque os computadores já estavam adquiridos há meses, quando a administração passou a oferecer um curso de tecnólogo da informação. Foi uma promessa da campanha eleitoral de 2012 que o prefeito cumpriu parcialmente porque o projeto previa também a contratação dos novos TIs numa empresa de propriedade de um primo de Otacílio Parras.

No discurso, o prefeito fez uma comparação do novo sistema com cursos do passado. “Há uns 20 anos, havia o que era chamado de curso vago, onde o aluno só comparecia uma vez por mês, fazia a prova e passava. Agora, com a tecnologia, não é mais necessário a pessoa estar presente na sala de aula e pode aprender de fato. Então, não é mais curso vago, é virtual”, afirmou Otacílio.

Ele ressaltou o empenho do vice-governador Márcio França (PSB) na implantação do polo da Univesp em Santa Cruz. O pedido foi feito em setembro do ano passado, durante visita de França ao município. Otacílio disse estar animado com a possibilidade do vice assumir o governo de São Paulo no início de abril, quando o governador Geraldo Alckmin (PSDB) deverá deixar o Palácio dos Bandeirantes para disputar as eleições de outubro, provavelmente como candidato a presidente da República.