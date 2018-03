Cartas – Edição de 04/03/2018

Assassinato

O que pretendo escrever é sobre o que estão fazendo com nossa Lingua Portuguesa. Há tempos atrás, era o Francês que dominava no Brasil. Era esta a língua que estudávamos na escola.

Meus pais e tios, sem muita escolaridade, falavam a língua francesa, que acho ser mais fácil por ser latina e o inglês é anglo-germânica.

Na Folha de S. Paulo de domingo, contei quantas palavras havia em português e quantas em inglês, numa só página de propaganda. Encontrei uma no nosso idioma e o resto no outro: must, go, playcorp, sensation, festival-fitness, fitdance, easyway, Miss Brasil plus size. Esta última quer dizer “Miss tamanho grande”).

Nós já estamos sendo prejudicados pela roubalheira que grassa por esse país, justo pelos que deviam estar tomando conta dos brasileiros. Mas não devíamos exaltar tanto o estrangeirismo.

Parece que desprezamos nosso idioma em favor de outro, que parece mais bonito, mais rico e mais sofisticado. Será que o povo sabe o que quer dizer — 50% OFF nas lojas ? Acaba sabendo porque não é bobo, vai pela lógica, descobre o que é.

O comércio, a indústria, a moda, tudo incentiva ao consumismo e quer deixar o consumidor fascinado, usando expressões desconhecidas da maioria. E na TV, no celular, nas propagandas só é utilizado o inglês. Vemos escrito: The Voice, Polishop, Voice Kids, Big Brother, Shoptime, smarphone, whatsapp, Dancing Brasil e por aí vai…

Em nossa cidade é comum fazer isso também. Podemos encontrar Central Games, Stringues, Bar–Shopping, King Cell, Droga Max, Special Dog, Special Cat e muito mais. O que é curioso, é que num trailler, na Praça Leônidas Camarinha, está escrito: Down Town Food Park — e logo em seguida vem uma “tradução”: “Parque de Alimentação no Centro” (da cidade). Vejam só que ironia! Traduzir do inglês para o português.

Na realidade, o que precisamos é estudar nossa própria língua, que é muito rica e merece ser encarada com seriedade para ser empregada corretamente. O que nos leva a aprender um idioma, mesmo sendo nativo, é o estudo, o cuidado e a leitura.

Dizem que brasileiro não gosta de ler. Já constatei muitas vezes isso e sei que gosta menos de escrever, por isso também fala errado, mesmo que seja um profissional da área, que muitas vezes se engana.

E que ninguém diga que a nossa língua é a mais difícil do mundo, porque não é verdade. Todas são difíceis se não forem encaradas com vontade de aprender. Temos que dar valor as nossas coisas e não querer assassinar a língua, que é um dos símbolos de qualquer pátria.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Microalgas

Li com grata satisfação que o Centro de Pesquisa (Cenpes) da Petrobras está desenvolvendo tecnologia pioneira para produzir biodiesel a partir de microalgas. O biodiesel é uma alternativa aos combustíveis derivados do petróleo.

A primeira vez que vi pesquisa desse tipo foi em 2007. Fiquei tão fascinado com os resultados obtidos pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) que escrevi ao presidente Lula contando sobre esse experimento que primeiramente foi testado na Estação Espacial Internacional (ISS) usando algas para absorver o CO2 gerado pela respiração da tripulação. Depois escrevi aos deputados e senadores. Esperava despertar na classe política deste país o interesse em providenciar leis que estimulassem avanços nessa área. Principalmente na recuperação de CO2 tal como foi feito pelo MIT.

Será que esperei demais dos nossos políticos? Afinal de contas, temos muitas indústrias que geram CO2 e que acabam lançados na atmosfera, como acontecia com a termelétrica do MIT. E não é melhor utilizar o CO2 da queima de combustível para fazer crescer algas. E mais ainda uma que produz óleo. Eles escolheram uma que o óleo representa mais da metade do peso da alga.

Temos que ter em mente que a alga é um ser vivo de apenas uma célula, que cresce muito rápido, dobrando de peso a cada duas horas, permitindo uma grande produção de biodiesel. Como vantagem adicional, essas algas reduziram a emissão de CO2 da usina elétrica do MIT em 82% nos dias ensolarados e de 50% nos dias nublados, porém, a redução de óxidos de nitrogênio foi de 85%, tanto de dia e quanto de noite. E a produtividade por hectare foi de 250 vezes maior quando comparado com o óleo de milho (nos Estados Unidos da América).

Já o projeto das microalgas da Petrobras foi apresentado como um projeto de vanguarda, pioneiro no Brasil e que logo estará disponível. As microalgas têm como principal vantagem não ter sazonalidade (períodos de safra) e não depender de condições específicas, como de solo, por exemplo, para sua produção. Sua fabricação possibilita colheitas semanais, com uma produtividade até 40 vezes maior do que a da biomassa feita de vegetais terrestres.

O Cenpes informa que o próximo passo é produzir o biocombustível de microalgas em escala comercial, pois já foi submetido a testes de qualificação em laboratório, sob os padrões da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e os resultados preliminares mostraram-se promissores.

E cada tonelada de microalgas usadas para a produção de biodiesel pode retirar até 2,5 toneladas de gás carbônico do ar, taxa muito maior que a de outros vegetais como a soja ou a cana-de-açúcar.

O Cenpes ainda estuda o cultivo de microalgas em águas oriundas da produção de petróleo, contribuindo no tratamento dessa água para descarte ou para reuso. As microalgas utilizam as substâncias presentes na água de produção, como nitrogênio e fósforo, como insumos para a conversão em biomassa.

Atualmente, o processo é testado em uma escala piloto, em tanques abertos, com capacidade para 20 mil litros. Já os deputados e senadores, que leis fizeram?

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Tema de amor

Tema de tom mais profundo

Envolvendo o planeta-mundo,

Atingindo desde o ser pequenino

Até o homem-menino.

Ele – o amor – é profundo, infindo,

Misterioso, etéreo, lindo,

Porque transforma o coração

Do bravo e feio dragão

Ao encontrar sua bela.

Agora, ele não é mais fera.

Que digam os raios inflamantes

Do sol, aquecendo os amantes

Que sufocam seus desejos

Entre suspiros, abraços e beijos!

Que digam os raios prateados

Da lua espiando os namorados

Dentre os ramos em flor

Nas juras eternas do amor!

Tema de tom mais profundo

Envolvendo o Planeta-Mundo…

(Do livro “Minha Vida”)

— Maria do Carmo Rodrigues Ferraz de Mello (‘CaThy”) São Paulo – SP

‘Contrassenso’

Tenho ouvido, na imprensa falada, e visto na imprensa escrita, todas acusações e defesas, em torno da CPI das horas extras.

Concordo e discordo, pois administrar toda a vida profissional de uma Cidade, com quase 200 funcionários, não é fácil.

Como cita o ditado antigo, em toda “Praia” existem Gregos e Troianos, e ai só mesmo, um cavalo de Pau como estratégia para acalmar os ânimos.

Tenho visto citações de Presidentes da Codesan, já falecidos sendo responsabilizados por fatos ocoridos em sua regência. Era mais fácil citá-los por períodos administrativos, pois os já falecidos, tem família, filhos e até netos.

Réquiem por eles. Parabéns meu amigo Joaquim Severino que criou a praça Carlos Queiros, a popular “Feira da Lua” que tanta alegrias trás a esse povo. Deixem os em paz, somente elogiem seu trabalho. Parabéns também ao Prefeito, Clovis que na época com a esposa Vereadora Wanda criou a Praça Levado da Breca. Minha neta Manuela, lá também se diverte. A praça Levado da Breca é delimitada pela rua Marechal Deodoro. Quanto ao colega Professor Edinho, deixem-no em paz. Tem pai sofrido, esposa e filhos.

Bem mas voltado aos atualmente a “Contenda se restringem bem no Pagou ou não as tais horas extras”?. Parabéns Cristiano Miranda. Sem exageros pos os pingos nos ii, numa falácia sintetizando os fatos. Bem, e o Prefeito em sua segunda administração ? Parabéns Dr. Otacílio. Vai passar para a Historia como uns dos grandes administradores dessa Terra.

Sei também, e é de domínio publico que o senhor é “apenas” Medico. Manda, da o norte administrativo, impõe suas querência, mas não é motorista, mecânico, patroleiro e nem enxadista. Ai então que cito que enxergo os contraditórios da demanda.

Como podem os mesmo que acusam desvios na Codesan, elogiarem a administração do Prefeito?.

Entendo que uma é o espelho da outra. O prefeito “Opera pessoas”. As demais “Cirurgias” incluindo ai todos os serviços inerentes a administração da Cidade, são feitas pela Codesan sobre a batuta do Presidente Claudio Gimenez, que comanda mais de 200 funcionários, para realizar os serviços da Cidade.

Erros existem, pois como já disse no artigo anterior, os senhores Edis não são o trigo do joio.

Muito mais pessoas que a quantidade de votos necessários para eleger 3 Vereadores, desfrutam dos benefícios dos projetos apresentados e aprovados pelos Vereadores, Jorge de Araujo, Wanda Rios e Leandro Mendonça. Mas eles disputaram a eleição e não foram eleitos, mesmo tendo beneficiado mais do que a quantidade de votos necessários para elegê-los.

Então, muito dos subornáveis, e tantos outros incultos para a função estão entre os que hoje acusam a Codesan.

Bem disse, dia 27 na Radio Difusora Local o Prefeito Otacílio. Os acusadores, causam efeitos, constrongem, extrujam fatos que abalam estruturas familiares acusando e invertendo fatos. Sem entrar no mérito, Claudio Gimenez processou Sueli Feitosa por calunia e difamação. O mesmo ele fez em relação ao Presidente da CPI pelo mesmo motivo, por ocorrência acontecida em 20/02/2018, comunicada e elaborada no dia 23/02/2018 as 16:29 horas.

Estão no popular invertendo, a origem do acontecido. Bem aqui cabe o velho adágio muito usado por Monteiro Lobato no Livro Fabulas, da coletânea Infantil. (sabe nada não inocente), ”senta no rabo próprio e fala do rabo alheio”.

Resolva isso Medico, Prefeito e Cirurgião. Ampute os próprios e os deixem cotó. Não terão apoio no que sobrou da teoria evolutiva de DARWIN. Também a indefecável língua pois quando andavam de quatro não falavam.

— José Eduardo Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Vítima não é culpada

No Brasil, uma mulher é assassinada a cada duas horas. Os dados alarmantes são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. As estatísticas escancaram o sofrimento das mulheres que têm o assassinato como o desfecho mais cruel.

Somente em 2016, mais de 4.600 mulheres perderam a vida no País. Apesar do grande número de casos, somente 11% deste total foi classificado como feminicídio.

Isso demostra dificuldades na implementação da Lei nº 13.104, de 2015, que alterou o artigo 121 do Código Penal, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos, tal qual estupro e genocídio. A pena prevista é de reclusão de 12 a 30 anos.

A mudança na Lei foi uma grande conquista, mas é necessário andar a passos largos para fazer justiça para as mulheres. Dar nome ao problema e criar especificidades na punição são imprescindíveis para quebrar a invisibilidade e a falsa sensação de normalidade.

Feminicídio é o “assassinato de uma mulher cometido por razões da condição do sexo feminino”. Ou seja, é o crime que envolve “violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.

No Estado de S. Paulo, cerca de 3.400 mulheres são atendidas por ano nos abrigos públicos por casos graves de violência. No entanto, muitas delas têm receio em denunciar, o que demostra que as ocorrências podem ser muito maiores.

O feminicídio pode ocorrer tanto no ambiente privado quanto no público. Diariamente, mulheres sofrem diversos tipos de violência, como: física, sexual, psicológica e financeira. São assassinadas por namorados, maridos, ex-parceiros, familiares e por desconhecidos, das mais variadas formas, algumas inclusive com requintes de crueldade.

A mudança cultural e a punição dos crimes são importantes ferramentas no combate ao crime. Fazemos parte de uma cultura em que os homens possuem um sentimento de posse sobre a mulher.

Expressões machistas, como “Mulher tem que se dar ao respeito” e “Ela não é mulher para casar”, por exemplo, só reforçam estereótipos e discriminação que, em determinadas circunstâncias, podem resultar em morte.

O Governo do Estado de São Paulo também está ao lado das mulheres, com uma ampla rede socioassistencial. O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI) é o principal serviço da Proteção Especial de Média Complexidade, que atende mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Os serviços PAEFI são oferecidos em cerca de 280 Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), que são a porta de entrada para este tipo de atendimento. Em casos mais graves, que necessitam de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, há 28 abrigos institucionais que possuem atendimento exclusivo para mulheres em situação de violência. Essa rede de proteção atende e garante direitos para essas mulheres.

É preciso romper o silêncio diante de tal brutalidade e covardia. O principal canal de atendimento de denúncias de violência contra a mulher é o “Ligue 180”, do Governo Federal. O serviço é gratuito e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana.

O machismo não só reforça um ciclo de violência, mas também mata. É dever de todos construirmos uma cultura de paz para uma sociedade mais justa e igualitária.

— Floriano Pesaro (São Paulo-SP)

“Fotos do Leitor”

A viúva de

Tonico Lista

— No acervo do servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro está uma cópia da conhecida — e única — fotografia de Guilhermina Brandina da Conceição, viúva do coronel Tonico Lista após o assassinato do chefe político de Santa Cruz do Rio Pardo em 1922. Na verdade, Guilhermina foi casada com dois dos mais importantes vultos políticos da cidade. Ficou viúva de Batista Botelho, que morreu no dia 8 de julho de 1902 depois de dar um tiro no próprio ouvido. O curioso é que Tonico Lista sofreu o atentado que lhe tirou a vida exatamente 20 anos depois, no dia 8 de julho de 1922.