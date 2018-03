Literatura: ‘O processo – II’

O processo – II

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

Quando pensamos no ser humano, Albert Camus, escritor francês, disse uma frase certa vez que nos chama a atenção: “O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é”. Se pensarmos nessa frase, nós descobrimos boa parte dos nossos sofrimentos. Aos que acreditam num universo infinito, ou em um criador maior, deve-se refletir muito sobre essa frase. O que isso significa exatamente? Que nós temos a força infinita dentro de nós. Se chegarmos nos termos bíblicos da criação, nós vamos ouvir que o Criador nos fez sua imagem e semelhança. E que tudo o que existe no mundo, é nosso de direito. Mas de repente, nota-se que estamos talhados de alguma maneira. Quando olhamos para o céu, vemos o infinito, e se pode perceber que nossa missão nessa vida é tão infinita quanto o universo. Temos que nos sentir na dimensão do infinito, e tornar nossos sonhos maiores do que podemos imaginar.

Bom, até aí, nossas palavras são muito belas e positivas. Mas nesse novo milênio, estamos engatinhando em teorias que acabaram também de nascer. Quando minhas vizinhas e eu éramos mais jovens, e não havia redes sociais e internet, nós ficávamos produzindo pensamentos de conteúdo e de acalanto. Não havia acesso infindável para o discurso de ódio. Este que perpetua cotidianamente na vida dos homens, espalhando rancor e palavras de antipatia por todos.

Deve-se prestar atenção no que estamos a construir e no que dizia o escritor francês citado acima. “O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é”. Nós somos criadores da nossa própria existência. Mas não nos damos conta do nosso poder. Cada vez que permitimos uma sessão de agressividade em nossas mentes, nos distanciamos mais do nosso propósito.

O novo milênio é uma dádiva. E o que fazemos com ele? Ao invés de cativar amizades, procuramos erros em outrem para que nos sintamos donos do poder e da razão. Se examinarmos o conteúdo das redes sociais, deveríamos refletir sobre a sistematização da raiva e do nojo que cada um sente pelo outro. Crenças negativas que somente produzem realidade negativa.

Para sermos humanos, basta nos conectar com a frase de Albert Camus e associá-la ao poder infinito do criador de tudo, ou do próprio universo. Nós nascemos para cultivar o amor que existe em nós mesmos. E isso vai além da malevolência que vivemos. Como podemos caminhar para frente, se seguimos o dia com queixas e hostilidade?

Mas não há mistérios. Somente precisamos saber quem somos nós. O único ser que pode pedir em oração e manter contato divino com o criador. Aos ateus, eles agem por si mesmos, mas nada impede um ateu de ser afável. Então, precisamos saber aonde queremos chegar, e começar agora, que estamos engatinhando em direção ao novo milênio. Essa fase da nossa vida é uma dádiva, é o começo de um mundo que pode ser muito bom. Nós não temos ideia clara do que será. Mas sabemos que devemos evoluir. Isso todos nós sabemos. E a evolução traz um estado de espírito e uma realidade muito boa. Basta que saibamos ser seres humanos. No começo tudo era vazio, e hoje estamos com o melhor da vida, se soubermos ser humanos, entenderemos a frase de Camus, e saberemos em sua profundidade, que a evolução pode sim ser deslumbrante e muito bela para todos nós.