MP não investigou ‘Refis eleitoral’

Otacílio implantou programa de benefício fiscal

em 2016, o que é proibido pela legislação eleitoral

Um fato que pode ser considerado grave acabou passando incólume pelas eleições municipais de 2016 e somente agora veio à tona. Naquele ano, quando Otacílio Parras Assis (PSB) foi reeleito, a prefeitura implantou um projeto de benefício fiscal, o chamado “Refis”, concedendo generosos descontos nos pagamentos de débitos atrasados, inclusive em parcelamentos. As dívidas fiscais pagas à vista, por exemplo, tiveram descontos de 100% da multa e 80% dos juros moratórios. Para o contribuinte, foi um grande negócio. Para a eleição municipal daquele ano, pode ter sido uma fraude que deixou de ser investigada pelo Ministério Público Eleitoral.

Apesar do projeto ter sido aprovado no final de 2015 — precisamente no dia 28 de dezembro —, todos os efeitos da lei recaíram sobre o ano seguinte. Até mesmo a publicação do texto legal foi feita no dia 2 de janeiro do ano eleitoral, no “Semanário Oficial do Município”. Com a nova lei sancionada pelo prefeito Otacílio Parras, foi possível parcelar qualquer débito, tributário ou não, mesmo em fase de execução judicial ou já inscrita na dívida ativa do município

O benefício fiscal, porém, é proibido pela legislação. Conceder Refis em ano eleitoral, segundo especialistas, significa violar a igualdade entre os candidatos. Além do ato ser considerado improbidade administrativa, o candidato responsável poderá, ainda, ser penalizado com a cassação do registro ou do diploma eleitoral.

O esfacelamento do grupo político do prefeito Otacílio Parras (PSB) provocou rachas profundas no governo. Hoje, muitas informações estão sendo vazadas à imprensa e uma delas foi o Refis em ano eleitoral. Segundo consta, a irregularidade só foi percebida quando o projeto já estava aprovado. Em reuniões a portas fechadas, Otacílio chegou a lamentar que não poderia ser candidato à reeleição, culpando severamente seus assessores. Entretanto, o staff do governo avaliou que o problema poderia passar despercebido pelas autoridades, o que realmente aconteceu.

Posição do TSE

A polêmica sobre a concessão de benefícios fiscais — principalmente em programas dos chamados “Refis” — é conduta vedada em ano eleitoral, tanto no caso de envio de projeto, aprovação, ato de sancionar ou implementar o programa.

O assunto já chegou até ao Tribunal Superior Eleitoral, onde um acórdão do ministro Marco Aurélio Mello, em setembro de 2011, concluiu que a Lei Eleitoral “é obstáculo a ter-se, no ano das eleições, o implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do município”. O TSE é constituído, em sua maioria, por ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), a mais alta corte do Judiciário brasileiro.

De acordo com a opinião do ministro Marco Aurélio, as prefeituras não podem implementar em ano eleitoral projeto que concede isenção parcelada.

A proibição, inclusive, incide em penalidades, que vai da suspensão imediata da conduta vedada, além de sujeitar os responsáveis a multas no valor de até 100.000 Ufir. Se o candidato for beneficiado com o programa, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma, “sem prejuízo de eventual ação de improbidade administrativa”.

A reportagem procurou o promotor que em 2016 foi o responsável pelas ações eleitorais no Ministério Público. Na tarde da última sexta-feira, Vladimir Brega Filho estava ocupado em seu gabinete.