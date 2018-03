MP vai apurar uso de carro em Caporanga; prefeito não explica

Prefeito Otacílio Parras se nega a dar explicações à imprensa,

ataca radialista da 104 FM e encerra entrevista coletiva

O promotor Reginaldo Garcia confirmou na última sexta-feira que o Ministério Público abriu um procedimento para investigar o uso de um veículo da frota da Codesan por funcionários da empresa que moram no distrito de Caporanga. Uma picape Fiat Strada, com o brasão da Codesan na porta, foi flagrada pelo DEBATE na noite de sexta-feira, dia 23 de fevereiro, na porta de um bar na praça principal de Caporanga. Horas depois, o veículo foi guardado na garagem da casa de um funcionário da empresa.

O Ministério Público já encaminhou ofícios requisitando informações da Codesan e do prefeito Otacílio Parras. A Câmara Municipal também foi comunicada sobre o procedimento de investigação.

O MP já está investigando o uso do carro oficial do gabinete, um Toyota Corola, pelo prefeito Otacílio Parras. O carro fica na residência do prefeito e no ano passado foi furtado pelo sobrinho de Otacílio que, mesmo sendo menor de idade, viajou com o Corola oficial para São Paulo.

Sem respostas

Na última quarta-feira, 28, após se reunir com os vereadores para discutir o projeto que transforma a Codesan numa autarquia, o prefeito Otacílio Parras se exaltou quando o radialista Diego Singolani, da 104 FM, perguntou sobre a reportagem do DEBATE que denunciou o uso do veículo da Codesan por funcionários próximos da diretoria. “O assunto aqui é projeto de autarquia”, interrompeu o prefeito, negando-se a dar explicações sobre o uso do carro.

O radialista insistiu, dizendo que estava fazendo uma pergunta séria e que desde a publicação da denúncia a administração não havia se manifestado. “O senhor está desvirtuando o assunto”, disse Otacílio, levantando-se da cadeira e insistindo que não falaria sobre o carro.

“O senhor marque uma entrevista comigo para falar sobre isso”, insistiu o prefeito. “O senhor pode ir amanhã na rádio”, convidou o radialista. A resposta foi seca: “Não!”. No dia seguinte, Otacílio ocupou os microfones da rádio Difusora para um novo pronunciamento político.