Animado, técnico Claudinho não descarta acesso da Santacruzense

Treinador da Santacruzense admite que ‘Segundona’

é difícil, mas ressalta que surpresas podem acontecer

Na tarde da última quinta-feira, 1º, no campo do XV de Novembro da Vila Madre Carmem, no meio da movimentação frenética de aproximadamente 30 jogadores, a figura de um homem magro, com apito na boca e gritos enérgicos se destaca. É Claudinho Batista, o técnico da Santacruzense para a temporada deste ano. Ele já começou a preparar o time para a estreia no campeonato paulista da Segunda Divisão, no início de abril. Otimista, diz que o torcedor pode ter agradáveis surpresas e não descarta, inclusive, a possibilidade de acesso à série A3. “No futebol tudo é possível”, filosofa.

Claudinho estava parado há dois anos, segundo por ele por opção. “Na verdade, aprendi a ficar mais em casa para viver a família”, explicou. Neste período, sofreu uma cirurgia e praticamente se afastou do futebol. Na Santacruzense, volta a ter visibilidade no esporte.

Visibilidade, aliás, que já foi grande. Batista levou o Mogi Mirim, por exemplo, à série B do Campeonato Brasileiro. Depois, comandou o próprio Mogi e o XV de Piracicaba no campeonato paulista da série principal, disputando com os grandes de São Paulo.

Na Santacruzense, Claudinho Batista já estava contratado desde o ano passado, mas não conseguiu iniciar os trabalhos em janeiro por causa de problemas no estádio municipal “Leônidas Camarinha”, quando a prefeitura se negou a realizar obras alegando um impedimento judicial. O time bancou as reformas e o técnico está treinando a equipe há 15 dias, o suficiente para começar a “encorpar” o elenco.

“É um campeonato de nível sub-23 muito difícil. Há times grandes, por exemplo, que estão firmando parcerias com alguns clubes, cedendo jogadores. Então, o nível será muito forte”, disse. Com esta justificativa, o técnico afirmou que muitos atletas de Santa Cruz devem compreender o motivo da falta de convocação. “Como estamos começando do zero, precisamos de experiência”, explicou.

Ele reconhece que o novo desafio na carreira, agora na Esportiva, é uma tarefa árdua. Batista, na verdade, acompanhou a trajetória do clube nos últimos anos, mesmo “à distância” e sabe que muitos erros foram cometidos. No entanto, não faz julgamentos, mas apenas diz que deseja contribuir para o futuro. “Tem gente que acha que futebol é simplesmente pegar a bola e montar um time. Não é assim, pois atrás de tudo há parcerias e patrocínios. Espero que a cidade se mova pelo seu clube, vestindo a camisa de verdade”, afirmou.

Claudinho diz que, em primeiro lugar, vai colocar o time em campo pensando nas vitórias. “É o que todo treinador busca. Mas é de vitória em vitória que se chega ao acesso. Quem sabe a gente não chega?”, disse, otimista.

Preparativos

Há 30 jogadores treinando na Santacruzense, que deverá fechar um elenco de pouco mais de 20 atletas. Alguns chegaram de longe, inclusive do Nordeste, em busca de uma chance para mostrar seu futebol. O técnico Claudinha Batista evita, por exemplo, falar em revelações para não despertar o interesse de clubes mais fortes. “É preciso cautela, pois já tem gente levando jogadores nosso”, disse, sem citar nomes.

Os atletas estão alojados em duas residências alugadas pela diretoria do clube, que já conseguiu quatro patrocínios “masters”, como o restaurante “Empório da Comida”, Special Dog, Brasília Alimentos e Santa Massa. Antes da estreia, outros jogadores serão avaliados.

O primeiro jogo no campeonato da ‘Segundona’ será no dia 8 de abril contra o Tupã, na casa do adversário. No domingo, seguinte, 15 de abril, finalmente o torcedor de Santa Cruz do Rio Pardo poderá acompanhar o primeiro jogo oficial do time desde 2016, quando a Esportiva joga em casa, a partir das 10h, contra o Vocem de Assis.

Apesar de ainda não possui atletas “pratas da casa” no elenco deste ano, a Santacruzense tem profissionais da cidade na comissão técnica. É o caso do preparador físico Guilherme, do preparador de goleiros Caio e do fisioterapeuta Renan.