Coluna de João Zanata Neto – Edição de 04/03/2018

‘Pinga Fogo’

Pinga-Fogo foi um programa de televisão, veiculado pela extinta TV Tupi – Canal 4 de São Paulo. Estreou no ano de 1955 e terminou no início da década de 1980. Nesse período, a história da televisão no Brasil foi marcada pela personalidade de Francisco Cândido Xavier como entrevistado. Em 28 de julho de 1971, a convite da produção do programa, o médium foi ao ar ao vivo, retransmitido em rede nacional. Alcançou a maior audiência já registrada na história da TV brasileira, com 75% dos televisores brasileiros ligados no programa. O médium respondeu à queima-roupa perguntas de alguns dos jornalistas mais conceituados do meio à época, como Saulo Gomes, Reali Júnior, Helle Alves, Herculano Pires, Freitas Nobre, Vicente Leporace, Durval Monteiro, além do escritor católico João de Scantimburgo e do cientista espírita Hernani Guimarães Andrade. O programa, que exibia entrevistas e variedades, encerrava a programação noturna das terças-feiras da emissora. Entre os entrevistados, existiam convidados de todas as áreas, mas sobretudo da política.

Na série 71 deste programa, Chico Xavier foi questionado se havia lido ou tinha conhecimento dos mais de 400 autores brasileiros, portugueses e estrangeiros, psicografados por ele. A resposta de Chico Xavier foi negativa, pois tinha apenas o curso primário e seria impossível inteirar-se de todos os estilos. Contudo, o questionamento continuou, afirmando que tudo não passava de uma escrita automática de Chico Xavier, produto da sua inconsciência. Chico Xavier respondeu que os escritores por ele psicografados escreveram à moda deles e que não tinha conhecimento das suas obras, acrescentando que tais escritores poderiam ser também escritores psicográficos.

De fato, é possível escrever à moda de algum escritor, absorvendo traços estilísticos do autor, mas a imitação que se aufere é aproximada, lembrando apenas alguns marcos estilísticos. No entanto, seria demasiado trabalhoso inteirar-se de quase 500 autores como o próprio Chico Xavier mencionou. Ademais, entre um médium e um artista há muita diferença. O artista iniciante adota certos traços estilísticos alheios, mas com o tempo constrói seu próprio estilo, gerando novas vertentes expressivas. Ele é um laboratório criativo que subverte a escola literária para se individualizar. O médium, por sua vez, aprimora a sua habilidade de mensageiro do além, contentando-se com a maior capacidade de se comunicar. Esta polêmica, no entanto, não há de prosperar. A psicografia se prova por uma gama enorme de evidências que não ostentam dúvidas.

Hoje, a imitação estilística seria até benéfica ante a falta de criatividade de muitos escritores. Nesta fase de baixa produção literária, não arriscaria ser um crítico literário para não angariar muitos inimigos. Antigamente, os leitores eram verdadeiros críticos, pois conheciam o que era valoroso.

Os escritores atuais perderam a capacidade de mudar o mundo. Todos esperam a nova escola que ainda não foi inventada. A pulverização de ideias que não expressam um interesse duradouro contribui para esta latência cultural. Estão, portanto, esperando uma nova ebulição literária em uma era incompreendida. A literatura esgotou seus temas ou se perdeu na mesmice dos tempos? Os escritores caminham por um labirinto intrincado, repleto de corredores sem saídas?

Os escritores atuais sofrem do elogio crônico. O elogio é o maior insulto a todo escritor que persegue o insondável, pois lhe furta o fenômeno da criatividade. O escritor é um diamante bruto que poucos percebem entre as pedras de brilho efêmero. Jamais deve ser lapidado e muito menos saber que é precioso. Não violemos o seu idealismo.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.