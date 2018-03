Uma mulher no boteco?

Jovem de 22 anos frequenta bares

toda semana, mas com o marido

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Bar é um pesadelo para qualquer mulher, especialmente as casadas, muitas das quais convivem com a solidão em casa enquanto os maridos se divertem com amigos. Mas não é caso da empresária Cinthia Beatriz Martins dos Santos. Com apenas 22 anos, ela frequenta bares, joga sinuca, grita “truco” no baralho e se diverte animadamente. A diferença é que ela faz isto ao lado do marido, o também empresário Caique da Silva Machado, 25.

Os dois estão juntos há três anos. Segundo Cinthia, foi uma paixão avassaladora que uniu o casal em poucos meses. Do encontro casual numa academia até a junção das escovas foram apenas alguns meses.

Cinthia conta que sua família sempre foi muito animada, especialmente o pai. Jogador inveterado de baralho, ele já ganhou ou perdeu até imóveis no carteado. Mas geralmente o jogo não valia dinheiro, era apenas diversão. “E eu acompanhava tudo e comecei a jogar também”, conta Cinthia.

Na semana em que se comemora o “Dia Internacional da Mulher”, a jovem sabe que seu exemplo de liberdade não deve ter o apoio da maioria das mulheres. “Muitas estranham, mas talvez tenham vontade de fazer o mesmo”, diz.

Para Cinthia, frequentar um bar virou um entretenimento normal. Ela e o marido costumam ser encontrados no famoso “quadrilátero” dos bares no final da Euclides da Cunha. Os mais procurados pelo casal são o Bar do Popó e o do Alemão.

Caique admite que não era “botequeiro”, mas acompanhava amigos em alguns bares. “Não bebo e apenas jogava conversa fora ou disputava algumas partidas de sinuca ou baralho”.

Quando conheceu Cinthia, o útil se uniu ao agradável. “Eu sempre fui meio moleque”, admite Cinthia, lembrando que, na infância, brincava de bolinha de gude, soltava pipa e, claro, começou a jogar baralho e sinuca. “Aos 5 anos eu já sabia truco”, conta.

Como são donos de uma empresa especializada em produtos para piscinas, os horários de trabalho são “esticados”. Eles costumam fechar o estabelecimento às 21h ou até 22h. Depois, o caminho já é conhecido. “É rumo ao bar”, conta Cinthia.

O casal, por sinal, também viaja muito e costuma procurar um barzinho para se divertir. O surpreendente é que o veículo deles é uma moto Honda Pop 100, que já foi até São Paulo.

Caique conta que, antes de encontrar um bar, dá uma boa olhada no ambiente. “Sempre respeitaram minha mulher. Não entramos em bares tipo barra pesada”, avisa.

* Colaborou: Toko Degaspari