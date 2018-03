Corrente criativa no Face revive antigas memórias

‘Diz que é de S. Cruz, mas’…

Diversão no Facebook revive memórias de um passado

recente de Santa Cruz e resgata personagens e locais

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A nostalgia invadiu o Facebook nos últimos dias. Ninguém sabe como surgiu na cidade ou qual sua verdadeira origem em outros municípios. Mas o fato é que postagens do tipo “diz que é de Santa Cruz” movimentou comunidades de internautas do Facebook na semana passada. A brincadeira é relacionar o santa-cruzense com algum acontecimento, personagem folclórico, local ou até mesmo fatos históricos. Fez tão sucesso que congestionou os grupos na rede social, numa demonstração de que o Facebook pode, em muitos casos, ser usado de forma sadia para entretenimento ou cultura.

As lembranças fizeram tão bem que muitos internautas sugeriram que algumas histórias antigas fossem perpetuadas num livro. A brincadeira, na verdade, mostrou o orgulho de ser santa-cruzense e resgatou lembranças que estavam esquecidas para uma parcela da população. A maioria é de um passado que, historicamente, ainda está bem próximo, uma vez que foi vivenciado pelos internautas.

Em poucos dias, por exemplo, surgiram na principal rede social do mundo lembranças de personalidades importantes do cenário de Santa Cruz do Rio Pardo, como políticos, religiosos — como os frades José Maria Lorenzetti ou Frei Chico — e locais que até hoje fazem parte do imaginário da população. No entanto, a brincadeira também relembrou professores, inspetores de alunos e figuras folclóricas que também entraram para a história de Santa Cruz.

É o caso de “Tarzan”, figura dócil que morreu em 2009 aos 68 anos. Era, na verdade, Armando Vezetiv que, mesmo com seus problemas mentais, lia muito e virou um audidata a ponto de ajudar estudantes em trabalhos escolares. Andava pelas ruas entretendo as pessoas com seus conhecimentos e foi exímio desenhista, além de falar outros idiomas.

Os internautas também se lembraram de “Tiãozinho”, outra figura folclórica que adorava a política. Costumava participar de inúmeras solenidades públicas e realizou seu sonho quando teve a chance de discursar num comício eleitoral. Tentou até ser candidato, mas foi barrado por ser portador de distúrbios mentais.

Melhor sorte teve outro personagem lembrado na corrente do “diz ser de Santa Cruz”. É Wilson de Souza, o folclórico “Primo”, duas vezes candidato a prefeito e o vereador mais votado nas eleições de 2000 graças a um voto de protesto dos eleitores. Fazia campanha prometendo construir campo de pouso para disco voador ou azulejar o rio Pardo. Morreu em 2013, desgostoso depois de tentar a reeleição e conseguir apenas 41 votos.

Outro personagem lembrado foi “Parmera”, irmão do frei José Maria Lorenzetti que morava nas proximidades da escola “Leônidas do Amaral Vieira”. Embora pacato, ele se exaltava quando os alunos gritavam seu apelido e, então, corria atrás da garotada.

Locais inesquecíveis

A corrente no Facebook também lembrou locais inesquecíveis para entretenimento, como as antigas casas noturnas “Pinguela”, “Ringo Drink’s”, “Pingão” e “Chopão”. As três primeiras foram idealizadas pelo saudoso comerciante Antônio Carlos Fernandes, o “Dedé”, responsável também por uma invenção genial que contagiou os jovens no final da década de 1960: o “Refresco Dedé”. A iguaria, devidamente patenteada, era vendido em toda a cidade por uma rede de garotos carregando caixas de isopor. O refresco vinha num saco plástico, providencialmente “furado” por um canudo. Fez tanto sucesso que até hoje é lembrado.

Outra recordação foi a “Vila Zoé”, como era chamado um enorme casarão que fica na esquina das ruas Benjamim Constant e Marechal Bitencourt. Foi a residência luxuosa de um promotor e, décadas depois, uma pensão. O casarão foi demolido nos anos 1980, apesar de uma campanha pública do DEBATE e de Wilson Ferrazini pela preservação do imóvel. No local, hoje existe o edifício comercial “San Raphael”.

Até mesmo locais “proibidos” foram incluídos na brincadeira, como os motéis “Cristininha” e “Mortadela”, além da famosa “Boate Charmant”, que fez muito sucesso nas décadas de 1970 e 1980 e tirou a tranquilidade de muitas donas de casa.