Doente, prefeito Odilon Rodrigues se afasta em Bernardino de Campos

Vice assumiu comando da cidade

O prefeito Odilon Rodrigues (PPS) se afastou do cargo na semana passada, entregando a prefeitura ao vice Wilson Garcia. Depois de permanecer dias numa UTI em janeiro, Odilon voltou a ter problemas de saúde. Segundo consta, ele teria sofrido um AVC, mas a assessoria do município não divulgou o motivo do afastamento do prefeito.

A Câmara recebeu o pedido de afastamento de Odilon na sessão da última terça-feira, 6, dando posse ao vice-prefeito. A princípio, Rodrigues ficará sob cuidados médicos no mínimo por 30 dias, mas não está descartada a hipótese deste prazo ser ampliado.

No início do ano, Odilon Rodrigues sofreu um infarto e foi internado às pressas na UTI da Santa Casa de Ourinhos. No entanto, ele se recuperou rapidamente e nem solicitou afastamento. De volta ao trabalho, novamente teve problemas de saúde.

Odilon chegou a ser internado novamente, desta vez no hospital de Santa Cruz do Rio Pardo. No entanto, os médicos autorizaram que o prefeito se recupere em sua própria residência. O vice-prefeito Wilson Garcia disse aguardar o restabelecimento do colega, apostando que será rápido. “Ele logo estará de volta às rotinas públicas”, avaliou.