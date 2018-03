Escândalo na Cultura abala Ourinhos

Fraude em cooperativa que recebia repasses

envolve a cúpula da Cultura; diretor foi exonerado

Um escândalo de corrupção atingiu em cheio o governo do prefeito Lucas Pocay (PSD), em Ourinhos. A descoberta foi possível porque a diretora da Cooperativa Brasileira de Trabalho dos Profissionais das Artes, Daniela Gonçalves Andrevejas dos Santos, denunciou um esquema criminoso ao jornal “Negocião”. Segundo ela, a cooperativa recebia repasse de dinheiro público e, mediante fraude em notas fiscais, um grupo de 11 professores repartia o dinheiro que deveria ser devolvido à prefeitura. A cooperativa recebeu mais de R$ 1 milhão dos cofres do município.

A entidade foi criada no final de 2016, logo após Lucas Pocay (PSD) ser eleito prefeito. O objetivo era facilitar a contratação de professores para os projetos do Centro Cultural de Ourinhos. Nos governos anteriores, este tipo de convênio também funcionava, mas por meio de associações, e os repasses eram menores. Este convênio é considerado agilizador porque o salário pago pelo município para contratar um músico é muito baixo. Numa entidade privada, ele teria flexibilidade de horário.

Com a posse de Lucas Pocay, todos os recursos da secretaria de Cultura foram repassados para a cooperativa, que foi autorizada através de um procedimento conhecido por “chamada pública”. O município, então, passou a repassar mais de R$ 1 milhão por ano à entidade.

De acordo com a diretora da cooperativa, porém, o então secretário de Cultura, Paulo Flores, resolveu montar um esquema para não devolver o saldo remanescente. Através de documentos falsos, doações fictícias e certificação de trabalhos não realizados, o dinheiro ficava na cooperativa e era dividido entre 11 professores que participavam do esquema. Havia até cursos para festivais com listas de presença falsas, tudo para tentar legalizar despesas que, na verdade, não existiam. A fraude contava ainda com funcionários “fantasmas” para engordar o caixa da cooperativa.

Paulo Flores foi exonerado há algum tempo, mas o novo titular da Cultura, Rodrigo Donato, também sabia do esquema e se beneficiou dele, segundo apontou a ex-diretora da cooperativa. Ele foi mantido no cargo pelo prefeito Lucas Pocay.

Investigações

O Ministério Público de Ourinhos abriu na semana passada um procedimento investigatório para apurar as denúncias de corrupção. O promotor Adelino Lorenzetti já recebeu uma lista com nomes de supostos envolvidos no esquema criminoso e deverá instaurar um inquérito.

O prefeito Lucas Pocay informou que suspendeu imediatamente todos os repasses para a Cooperativa Brasileira de Trabalho dos Profissionais das Artes e determinou a abertura de uma sindicância para apurar as denúncias. “Sempre nos pautaremos pela transparência e lisura da gestão, doa a quem doer”, disse Pocay em nota encaminhada à imprensa.

Na segunda-feira, 5, a Câmara de Ourinhos rejeitou a criação de uma CPI proposta pelo vereador Edvaldo Lúcio Abel (PSDB), o “Vadinho”. Ele pediu para veicular no telão da Câmara um vídeo narrando as denúncias de corrupção. Entretanto, Vadinho não conseguiu maioria para aprovar a CPI.

Mas os vereadores acabaram aprovando a formação de uma Comissão de Assuntos Relevantes (CAR) que, mesmo sem a força de uma CPI, vai investigar o caso.