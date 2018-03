Prefeitura pode assumir transporte coletivo em Santa Cruz

Prefeito anuncia que vai comprar cinco ônibus em

caráter de emergência, para evitar colapso com burocracia

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo vai comprar cinco ônibus usados para transporte de passageiros urbanos. O objetivo é evitar a descontinuidade do sistema porque há problemas com a licitação para escolha de uma empresa concessionáría do serviço. No mês passado, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou a suspensão do certame, acatando denúncias de uma empresa sobre supostas irregularidades no edital divulgado pela prefeitura.

Em pronunciamento na rádio Difusora na semana passada, o prefeito Otacílio Parras (PSB) anunciou que já determinou a compra dos ônibus em regime de urgência. “Temos recursos para isso”, explicou, sem dar detalhes sobre o custo dos veículos.

O impasse para contratação de empresa foi provocado inicialmente pelo próprio município. O setor jurídico não providenciou os documentos da licitação a tempo e, no ano passado, o prefeito foi obrigado a encaminhar projeto à Câmara para prorrogar o contrato com a atual empresa por alguns meses. O prazo terminou na semana passada, sem que a administração providenciasse a licitação.

Em seguida, veio a determinação do TCE para suspender o certame, que foi denunciado pela empresa Kaçulla, de São Paulo.

Segundo Otacílio, a licitação “é muito complexa” e pode novamente demorar devido a recursos dos concorrentes que eventualmente participem da concorrência.

O prefeito disse que a compra dos ônibus é uma medida para garantir o transporte, já que a Codesan será transformada em autarquia e, como tal, terá como uma de suas possíveis atividades o transporte coletivo de passageiros. Como empresa de economia mista, este serviço não é possível. No entanto, a compra dos ônibus é “preventiva”, já que o objetivo da administração é manter a terceirização deste serviço. “Neste caso, estes ônibus poderão ser utilizados para o transporte de universitários”, disse.

Licitação para universitários

Já o transporte gratuito de estudantes universitários terá um desfecho na manhã desta segunda-feira, quando haverá licitação para a escolha da empresa que vai levar alunos às cidades de Jacarezinho, Ourinhos e Marília. As linhas para Bauru ainda vão continuar com a empresa “San Carlos Turismo” até agosto.

A “San Carlos”, por sinal, informou o município que não tinha interesse na renovação do contrato devido ao preço atual. No entanto, ela deve participar do certame, juntamente com a empresa que hoje explora o transporte coletivo em Santa Cruz do Rio Pardo.