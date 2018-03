Sem alunos, escola é suspensa

Tradicional escola de S. Cruz, a EMEI “Mércia Scucuglia

Saleme” não está em atividade neste ano: faltou aluno

Um trecho da rua Ephifânio Botelho, nas proximidades da Companhia da Polícia Militar, experimenta desde o início do ano um silêncio triste, principalmente no período vespertino. É que a escola de Ensino Infantil “Mércia Scucuglia Saleme” não está funcionando neste ano. O prédio está sendo “emprestado” no período da manhã para duas classes da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro”, mas permanece fechado o restante do dia.

O jornal entrou em contato com a administração, através da secretaria de Comunicação, solicitando informações sobre o fechamento da escola. No entanto, não recebeu qualquer resposta até a noite de sexta-feira, quando o secretário Fernando Bitencourt foi localizado.

Segundo ele, o problema foi provocado pela absoluta falta de alunos. A “Mércia Scucuglia” tinha classes de maternal, mas as crianças do nível 2, preparatório para o 1º ano do Ensino Fundamental, permaneceram nas classes estendidas da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro”.

Bitencourt disse que, embora seja um fato surpreendente, não houve o número ideal de matrículas para o fechamento de classes da “Mércia Scucuglia Saleme”. Isto aconteceu, segundo o secretário, porque a legislação impõe matrículas em escolas próximas da residência da família. Neste caso, aquela região de Santa Cruz do Rio Pardo não tem um número expressivo de crianças nesta idade escolar.

“Os pais foram comunicados e os alunos foram matriculados em outras escolas. Já os funcionários foram remanejados para outras unidades do município”, explicou Fernando Bitencourt. Ele ressaltou que, felizmente, Santa Cruz não enfrenta problemas com a falta de vagas nas escolas da rede municipal. No entanto, garantiu que no próximo ano a escola “Mércia Scucuglia Saleme” certamente vai voltar a funcionar plenamente, conforme apontam dados sobre crianças em idade de educação infantil em toda a cidade.

Apostilas entregues

O secretário Fernando Bitencourt informou anteontem que a apostilas do sistema Anglo, contratadas pelo município, seriam entregues ontem. Desde o início do ano, os professores estão sem o sistema de apostilamento devido a problemas burocráticos com licitação.

O lote das apostilas estava previsto para ser entregue ontem na escola “Maria José Rios”. A secretaria da Educação já teria montado um esquema para distribuir rapidamente os livros em todas as escolas do município.

O atraso aconteceu porque o contrato com a Anglo venceu e foi necessária uma nova licitação. A mesma empresa, porém, foi a vencedora.