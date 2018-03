Coluna “Dicas” – Edição de 11/03/2018

Cachimbo da paz

Na Câmara, as primeiras reações da escolha do advogado Diorges Palma para presidir a Codesan foram boas. Até mesmo aqueles vereadores que foram atacados pelo prefeito Otacílio Parras (PSB) nas últimas semanas gostaram da indicação. Para eles, o clima de confronto instituído pelo demissionário Cláudio Agenor pode terminar. E, de quebra, Palma terá condições de recuperar o que sobrou da Codesan após a passagem de Agenor.

Regressiva

É quase certo que o prefeito Otacílio Parras não vai cumprir a promessa de exonerar o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, no dia 31 de março. É que a data cai num sábado, quando não há expediente na prefeitura. Assim, a demissão deverá ser na segunda-feira, 2 de abril, imediatamente após o “Dia da Mentira”. Menos mal…

Descoberta

A saída de Agenor tem seu lado bom sob todos os aspectos. Além do fôlego à empresa pública que está em frangalhos, pelo menos agora as pessoas vão saber qual a atividade de Agenor na vida privada.

Fim do papel

A Câmara de Santa Cruz aprovou na semana passada o fim do “Semanário Oficial do Município” na edição impressa. Dentro de alguns dias, o jornal contendo os atos oficiais do município — incluindo nomeações, concursos e leis — só estará disponível na internet. A medida do prefeito Otacílio segue a tendência do Judiciário, que também está acabando com as edições impressas dos “Diários Oficiais”. Há economia para os cofres públicos, mas certamente a transparência será reduzida.

Fôlego

Os vereadores aprovaram um crédito de R$ 702 mil para o término das obras de infraestrutura no local onde estão sendo construídas as 100 casas populares da CDHU, nos altos da Estação. A obra está sendo executada pela Codesan, cujo presidente, Cláudio Agenor Gimenez, fica no cargo somente até o final deste mês.

‘Escudo’

O prefeito Otacílio Parras admitiu que está “se cercando de advogados” como um ato de defesa do próprio governo. O futuro presidente da Codesan e até o novo secretário de Cultura são advogados. Com a administração na berlinda, seguro morreu de velho…

Ataque

Agenor, que ainda preside a Codesan, disse que o vereador Murilo Sala (SD) esteve na empresa para pedir “alguns favorzinhos”. Pelo tom de deboche de Agenor, é bom o vereador explicar o que é “favorzinho”…

Grande atraso

A placa da obra da nova creche no bairro da Estação, construída com recursos federais, anuncia a conclusão em janeiro de 2018. Entretanto, ainda está num estágio muito longe da inauguração. A empresa enfrenta problemas e, no ano passado, denunciou à imprensa que a prefeitura estaria atrasando pagamentos.

“Coisas de Política”

Distribuição difícil

O prefeito da cidade decidiu contratar um rapaz — que, por sinal, era seu cunhado — com a finalidade específica de entregar avisos aos moradores da cidade. Era sua incumbência distribuir os carnês de IPTU, contas de água, documentos, os jornalecos da prefeitura… Enfim, fazia uma espécie de correio particular da prefeitura.

Nos primeiros dias, tudo ia bem, mas logo depois de pouco tempo notou-se que poucas entregas eram feitas. Questionado, o tal rapaz justificou-se dizendo que o volume de documentos era muito grande e por este motivo não dava conta das entregas. O prefeito decidiu dar uma verificada pessoalmente e logo no primeiro correligionário que visitou na identificou o problema:

— Então meu caro amigo, você já recebeu a visita do meu cunhado?

— O cunhado do senhor? Nossa, conheço muito! Ele sempre vem aqui entregar algum aviso e é um moço de ouro. Pois ele senta aqui nessa rede de “a par” comigo e fica horas e horas proseando comigo… Tanto que, daqui mesmo ele já volta direto para a prefeitura!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)