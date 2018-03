Licitação tem suspeita de favorecimento à empresa

Ex-servidor delatado por Sueli Feitosa teria ligações

com empresa vencedora e com a procuradora-geral

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um negócio que envolve cerca de R$ 600 mil por ano está sob suspeita de favorecimento e deve provocar uma batalha judicial. É a contratação de empresa para o monitoramento de prédios públicos em Santa Cruz. O serviço era executado pela Service a partir de 2011, mas, desde o final do ano passado, houve pelo menos três licitações para a escolha da nova empresa. As duas primeiras foram anuladas por erros e decisões da própria administração. Na última, a vencedora foi a Sanson Engenharia Comércio de Tecnologia, que não atuava no ramo de monitoramento.

Outras três empresas que participaram do pregão apresentaram recursos denunciando irregularidades na documentação da Sanson. Todos foram indeferidos pela procuradora geral do município, Luciana Maria de Morais Junqueira, em parecer assinado em 26 de fevereiro. No dia seguinte, 27 de fevereiro, a pregoeira da prefeitura, Luciana Araújo, também assinou decisão que não dá provimento aos recursos. No mesmo dia 27 a licitação foi homologada pelo prefeito Otacílio Parras (PSB), cujo teor foi publicado na edição do “Semanário Oficial” quatro dias depois.

As impugnações apresentadas contra a empresa vencedora vão desde a apresentação de certidões vencidas a falta de comprovação de capacidade técnica para o objeto da licitação — monitoramento por câmeras e alarmes. Todas foram desconsideradas no parecer da procuradora Luciana Junqueira, que sugeriu a homologação da Sanson como vencedora.

A empresa, por sinal, atua há anos no ramo de informática, mas não trabalhava, ao menos até vencer a licitação, com serviços de monitoramento à distância. Há meses, a Sanson também venceu licitação para a manutenção do sistema da prefeitura que controla os sinais dos canais de televisão para toda a cidade.

Capacidade

A irregularidade maior na documentação seria a falta de capacidade técnica da Sanson para a execução dos serviços de monitoramento. Como em toda licitação, a empresa que se candidata a prestar os serviços precisa comprovar já ter executado o mesmo tipo de atividade num determinado período estipulado pela administração.

No caso da Sanson Engenharia, todas as certidões apresentadas apontam para serviços de instalação de cabos, configuração de equipamentos, fibras óticas ou apenas a instalação de câmeras. Não inclui, portanto, o monitoramento, que era o objeto principal da licitação homologada pelo prefeito Otacílio Parras.

Um dos atestados apresentados pela empresa é da prefeitura de Iaras, onde consta que a Sanson forneceu mão de obra qualificada para redes e cabeamento de internet, além de instalar sistema de segurança. Não cita, portanto, serviço de monitoramento.

Confusão

Pelo menos cinco empresas participaram do último pregão para os serviços de monitoramento de prédios públicos da prefeitura. Foi a terceira licitação, já que a primeira foi suspensa porque o setor jurídico do município divulgou irregularmente dois editais e a segunda — vencida pela Service — foi cancelada pelo próprio prefeito Otacílio Parras.

No último pregão, apenas três das cinco candidatas foram homologadas para a fase final. Nesta fase, houve nova desclassificação e os lances finais foram disputados entre a Sanson Engenharia e a “Tática Seg”. A última proposta, de R$ 49.800,00 mensais, foi da Sanson, valor que levou a outra concorrente a desistir dos serviços.

A disputa fatalmente vai chegar ao Poder Judiciário. Mas há outra polêmica no caso, uma vez que a prefeitura, no edital, indicou que os equipamentos que estão instalados em todos os prédios públicos — que estavam sob monitoramento até outubro do ano passado — pertencem ao município. De acordo com o edital, eles seriam cedidos em comodado.

A reportagem apurou que esta não é a posição da Service, que prestava os serviços desde 2011. A empresa pode recorrer à Justiça para reclamar dos equipamentos que alega ser de sua propriedade. Além disso, as câmeras e demais aparelhos que estão nos prédios da prefeitura foram desligados em outubro do ano passado, quando venceu o contrato de monitoramento. Assim, não se sabe qual a situação dos equipamentos e se eles existem em sua totalidade, uma vez que vários estão instalados em locais distantes e sem movimentação, como o recinto da Expopardo.

Personagem remete

ao caso Sueli Feitosa

Ex-técnico da prefeitura ‘delatado’ por Sueli Feitosa

tem ligações com a Sanson e namora procuradora

A polêmica que envolve a licitação para o serviço de monitoramento de prédios públicos vai além da suposta irregularidade na documentação apresentada pela empresa vencedora. Mesmo que seja uma coincidência, há uma inevitável ligação com o caso Sueli Feitosa, a ex-tesoureira que desviou milhões dos cofres do município. Em maio do ano passado, quando ainda estava encarcerada no presídio feminino de Pirajuí, Sueli apresentou uma “delação pública”, através de seu advogado Luiz Henrique Mitsunaga, citando vários nomes envolvidos diretamente no desfalque ou em outras irregularidades. Um deles foi exonerado da prefeitura e, ato contínuo, admitido pela Sanson Engenharia.

É Alex Teodoro Nogueira, ex-controlador geral do setor de Tecnologia de Informática da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo na época em que Sueli Feitosa era a tesoureira. Ele é filho de um amigo pessoal de Otacílio Parras, que, inclusive, fez campanha nas duas últimas eleições para o atual prefeito.

Alex era o gestor do setor de Informática da prefeitura e, segundo relatou Sueli Feitosa, teria agido “diversas vezes” para ocultar e mascarar informações da contabilidade municipal. A ex-tesoureira ainda disse que ele extorquiu um empresário do ramo de internet que tinha contrato com o município, além de “pegar dinheiro” de outro fornecedor, um eletricista.

Segundo o relato de Sueli Feitosa, Alex Teodoro Nogueira era “um dos poucos servidores a desafiar o atual prefeito Otacílio”. O ex-funcionário sempre negou as acusações da ex-tesoureira.

Quando a “delação” veio a público, Alex foi exonerado do cargo e, em seguida, contratado pela Sanson Engenharia. No ano passado, quando houve uma licitação para o monitoramento de prédios da prefeitura de Ourinhos, Alex acompanhou representantes da Sanson durante o pregão.

Pois atualmente Alex Teodoro Nogueira é o namorado da procuradora geral do município, Luciana Maria de Morais Junqueira, a mesma que deu o parecer favorável à homologação da Sanson como vencedora da licitação em Santa Cruz do Rio Pardo. Aliás, o casal vive maritalmente, inclusive morando na mesma casa.

Outro lado

Consultada pela reportagem na semana passada, a procuradora Luciana Junqueira se irritou quando foi questionada sobre o relacionamento pessoal com Alex Teodoro Nogueira e o fato dele ter ligações com a empresa Sanson Engenharia. “E o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele não trabalha mais na Sanson desde o ano passado. Hoje, presta serviços em outra empresa”, disse.

A procuradora afirmou que a reportagem deveria permanecer “na porta da Sanson” para ver se Alex ainda dá expediente na empresa.

A advogada também garantiu que as alegações dos outros concorrentes para tentar afastar a vencedora da licitação para monitoramento é puro “animus sperniandi”, garantindo que a documentação apresentada à prefeitura está correta.

Segundo ela, a pregoeira poderia, de fato, aceitar a participação de empresas com certidões vencidas, desde que posteriormente os documentos fossem devidamente autenticados nos órgãos competentes.

Quando a reportagem questionou os atestados de capacidade técnica apresentados na licitação, Luciana foi enfática: “O que o jornal tem a ver com isso? Eu não vou discutir com você este assunto porque é uma coisa técnica e jurídica”, afirmou a advogada.