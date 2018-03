Prefeito indica ‘primo’ para presidir empresa

Advogado vai assumir empresa em abril

O atual secretário de Assuntos Jurídicos da prefeitura, Diorges Bernardo Palma, será o novo presidente da Codesan a partir de abril. Ele foi anunciado na semana passada pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) para substituir Cláudio Agenor Gimenez, que já está demissionário e vai deixar o comando da empresa no dia 31 de março.

O prefeito costuma se referir a Diorges como seu primo. O ainda secretário de Assuntos Jurídicos admite um certo parentesco, ainda que distante. “O prefeito é primo do meu pai”, explicou recentemente à rádio 104 FM. Ele está no governo há um ano e garante que conquistou o cargo de secretário enviando um currículo à administração.

Diorges tem formação militar, já que abandonou uma carreira no Exército para cursar Direito. Ele se formou na faculdade Oapec, de Santa Cruz do Rio Pardo.

O prefeito Otacílio Parras explicou que escolheu um advogado para comandar a empresa pública porque a Codesan “tem muitos problemas jurídicos”. Além disso, a empresa vai passar por uma transformação jurídica, assumindo o status de autarquia. O projeto já está sendo discutido na Câmara e deverá ser aprovado sem grandes problemas.

Para o lugar de Diorges na secretaria de Assuntos Jurídicos, o prefeito Otacílio Parras vai nomear o advogado Renato Alvim, que é filho da enfermeira da secretaria da Saúde Rosângela Alvim. Ele já está se desvinculando de algumas ações judiciais para assumir o cargo em abril.

O futuro presidente da Codesan disse na semana passada, em entrevista à rádio Difusora, que pretende formar uma equipe quando a empresa se transformar em autarquia. Entretanto, ele não confirma que isto significa mudar a atual diretoria da Codesan, que inclui, inclusive, o assessor jurídico Carlos Gonçalves, que está no cargo por indicação conjunta do prefeito Otacílio e do atual presidente da empresa. Gonçalves é sócio do irmão de Cláudio Agenor Gimenez.

Frednes na Cultura

Na semana passada, Otacílio Parras também anunciou o novo secretário de Cultura, que vai substituir Luciano Pimentel, demitido há duas semanas pelo prefeito. É Frednes Botelho, irmão da ex-diretora de Cultura Fernanda Botelho, que desde o início do ano transferiu residência para o Canadá.

Botelho já foi chefe do museu “Ernesto Bertoldi”, que ajudou a implantar após a reforma total do prédio da antiga estação ferroviária no governo de Maura Macieirinha (PSDB). No final de 2010 e início de 2011, Frednes chegou a ser o secretário interino de Cultura quando Zildete Camilo pediu demissão. Atualmente ele é advogado.