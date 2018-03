Secretário Fernando Bitencourt pede demissão e vai deixar Educação

Anúncio foi feito hoje e, ao menos oficialmente,

secretário pediu ao prefeito Otacílio para sair

A partir da próxima sexta-feira, 16, Fernando Bitencourt não será mais o secretário da Educação de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele anunciou hoje que está deixando o cargo, depois de conversar com o prefeito Otacílio Parras (PSB) na manhã desta segunda-feira. Oficialmente, Bitencourt disse que pediu demissão porque, aprovado no exame da OAB, pretende se dedicar à carreira de advogado. Não se sabe quem será o novo secretário de Educação. Fernando afirmou que não sugeriu nomes ao prefeito. “E eu nem faria isto”, admitiu.

Fernando disse que entregou sua carta de demissão ao prefeito na manhã de hoje. “Pedi para ficar até sexta-feira porque preciso passar alguns projetos e documentos para o pessoal que trabalha comigo”, explicou. Segundo ele, a decisão foi tomada em conjunto com sua família, contando que há 20 anos se formou em Direito na universidade de São Paulo e recentemente resolveu prestar a prova da OAB. “O resultado saiu há 15 dias e fui aprovado. Preciso pensar no meu futuro”, disse, lembrando que o cargo de secretário é transitório.

Nos bastidores, porém, especula-se que Fernando estaria sofrendo pressões do prefeito Otacílio e de setores da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele nega. “Não houve nenhuma pressão interna ou externa”, garantiu. Ele disse que, a partir de agora, vai procurar emprego como advogado. “Escritórios e empresas que desejarem um profissional realizador e competente, é só me chamar que agora estou à disposição”, disse.