ACE vai escolher ‘mãe & bebê’ 2018

Já se sabe que concurso vai bater recorde

de participações na edição deste ano

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Santa Cruz do Rio Pardo vai promover, pela terceira vez, o concurso “Mamãe & Bebê”, um evento exclusivo para o “Dia das Mães”. A vencedora terá a fotografia estampada em cartazes e toda a publicidade relacionada com a segunda data mais importante para o comércio. As inscrições já estão abertas e vão até o próximo dia 20.

No ano passado, em sua segunda edição, o concurso reuniu quase 50 mães, mas este número deverá ser facilmente superado neste ano. Segundo a gerente da ACE, Mara Araújo, em apenas três dias da semana passada, quase 30 mães se inscreveram. “Com certeza o número de inscrições será muito maior do que no ano passado. Isto mostra o grau de sucesso que nosso concurso alcançou nos últimos anos”, disse.

Além de estampar o cartaz e os anúncios publicitários do “Dia das Mães”, a vencedora também vai ganhar prêmios do comércio de Santa Cruz do Rio Pardo. A ACE também estuda a possibilidade da vencedora participar de eventos sociais nas semanas que antecedem a data.

Um júri especial vai escolher a melhor fotografia entre as mães inscritas até o início de abril. A exemplo do ano passado, as imagens serão feitas pela fotógrafa Márcia Baroni. Segundo Mara Araújo, não é um concurso de beleza. “Os jurados vão levar em consideração a fotogenia, a simpatia e outros quesitos. É, na verdade, um conjunto de fatores, mas não é uma escolha de beleza”, disse.

A vencedora será anunciada num coquetel que será promovido pela ACE em abril, cuja data ainda não está definida. Neste evento, haverá a exposição de todas as fotografias e anúncio da ganhadora.

No ano passado, Camila Cunha e o filho tiveram o privilégio de estampar os cartazes da entidade para o “Dia das Mães”, como “Mãe & Bebê 2017”.

‘Dia da Mulher’

A Associação Comercial e Empresarial e Santa Cruz do Rio Pardo promoveu na noite de quarta-feira, 7. véspera do Dia Internacional da Mulher, um encontro com o público feminino. A data é comemorada tradicionalmente pela entidade, mas, pelo segundo ano consecutivo, a ACE promoveu o “Happy Hour das Mulheres” em seu salão.

Cerca de 200 mulheres participaram do evento, que teve convidadas especiais, como a maquiadora Ana Cláudia Bianchi, que ensinou técnicas ao vivo, com uma modelo no palco. A empresária Bia Araújo, proprietária da boutique “Epdemia”, fez uma palestra sobre empreendedorismo. “Apesar de ser formada em Educação Física, a Bia preferiu seguir o setor empresarial”, destacou Mara. “E não é muito diferente porque a correria é a mesma”, brincou a gerente da ACE.

Também participaram do “Happy Hour” a professora e advogada Denise Cardoso — que abordou o tema “superação e motivação” — e a nutricionista Ana Laura Cavasini, que deu dicas sobre a alimentação correta para as mulheres. O evento também teve chope e salgados para as participantes, além da distribuição de dezenas de brindes em homenagem às mulheres.