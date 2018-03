CEF alega sigilo bancário e nega dados sobre a Codesan

Câmara pediu informações sobre empréstimos consignados

descontados pela empresa gerida pela prefeitura de S. Cruz

A Caixa Econômica Federal informou que não vai atender o pedido da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo para fornecer documentos sobre empréstimos consignados de servidores da Codesan que não estariam sendo pagos corretamente. Os valores são descontados diretamente da folha de pagamento dos trabalhadores, mas muitos começaram a receber cartas de negativação do Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito. O caso configura apropriação indébita e está sendo investigado pelo Ministério Público.

A denúncia começou a ser publicada pelo DEBATE no início do ano, numa série de reportagens que trouxe até mesmo nomes de funcionários da Codesan que sofreram descontos e não tiveram as parcelas dos empréstimos quitadas. A irregularidade envolve diretamente o atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, que deverá ser substituído em abril pelo advogado Diorges Palma.

Em fevereiro, os vereadores solicitaram informações à Codesan e à Caixa Econômica Federal. O vereador João Marcelo Santos (DEM) pediu à Codesan cópias de todos os documentos relacionados a empréstimos consignados descontados dos funcionários da empresa. Já Murilo Costa Sala (SD) preferiu encaminhar requerimento à agência da Caixa Econômica Federal (CEF), solicitando informações sobre o convênio do banco com a Codesan e os pagamentos dos empréstimos consignados.

Na última quinta-feira, 8, a gerente da CEF de Santa Cruz, Cecília Faganello Fachini, enviou ofício à Câmara negando as informações. Segundo ela, a Codesan é uma sociedade de economia mista e, portanto, todas as suas informações estão protegidas pelo sigilo bancário.

A gerente disse que o pedido de informações só será atendido mediante ordem judicial “expressa e específica”.

É improvável que a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo recorra à Justiça para obter as informações da Caixa Econômica Federal sobre a Codesan. Para tanto, haveria necessidade de uma investigação concreta, como, por exemplo, a criação de uma CPI — Comissão Parlamentar de Inquérito.

A Câmara acabou de concluir uma CPI que investigou a Codesan, cujo relatório responsabilizou diretorias anteriores e o atual presidente, Cláudio Agenor Gimenez, sobre irregularidades no pagamento de “horas extras” fictícias. O texto final acusa Agenor de “mentir” aos vereadores para esconder problemas na empresa.

Ontem, o vereador Murilo Sala (SD) disse que vai pedir à Câmara que remeta o ofício da gerente da CEF ao Ministério Público, que já investiga o caso dos consignados. O promotor Reginaldo Garcia, por sinal, já requisitou da Câmara informações sobre as providências adotadas pelos vereadores sobre as denúncias que envolveram empréstimos consignados de funcionários da Codesan.

Irregularidade

A fraude nos empréstimos consignados prejudicou vários funcionários da Codesan, que tiveram valores descontados diretamente em seus holerites, mas cujas parcelas de empréstimos consignados não foram quitadas pela empresa. Existe um convênio firmado entre a instituição financeira e a empresa comandada pela prefeitura, para o desconto de empréstimos em folha de pagamento e o consequente repasse para quitação dos débitos.

O convênio é vantajoso para a empresa, que ganha alguns dias a mais para providenciar o repasse. No entanto, a Codesan não pagou as parcelas em dia e os funcionários passaram a receber notificações de negativação de órgãos de proteção ao crédito.

Pelo menos dois funcionários denunciaram publicamente a situação vexatória. Um deles é Osmar Pinheiro, que, desde então, passou a sofrer perseguições do governo. O outro é Ricardo Freeman. Ambos garantem que há outros trabalhadores que enfrentam a mesma situação, mas não denunciam publicamente por temerem represálias do atual presidente da empresa.