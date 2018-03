Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 11/03/2018

Ceviche a

Vargas Llosa

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

500 gramas de filé de tilápia

(de água corrente), suco de cinco

ou seis limões taiti, uma pimenta

dedo-de-moça bem bonita, folhas

de coentro ou salsa, azeite

quase virgem, sal do Himalaia

e uma cebola roxa.

Ontem eu cortei a minha primeira cebola. Munido de uma faca bem afiada parti para a empreitada achando que era fácil, como fatiar um inofensivo tomate, uma laranja lima, coitada. Mas, logo nos primeiros procedimentos do descascar percebi que não era bem assim. Pior: durante toda a tarefa lembrei-me das mulheres que um dia eu fiz chorar na vida — por causa de cebolas, claro.

Tarefa de aparente simplicidade que muitas vezes eu vi se repetir ali mesmo, na cozinha de casa, sem suspeitar que o tão falado choro causado pelo corte do bulbo de uma simples cebola fosse, de fato, um choro tão sentido.

O poder de fogo de uma cebola cortada é tão grande que talvez fosse o caso de se dispersar multidões indesejadas fazendo com que a guarda fatiasse essas plantas ao invés de usar gás lacrimogêneo. Pelo menos não agredia a camada de ozônio. Fica aqui, a minha sugestão ecológica aos homens da segurança pública que, certamente, nunca cortaram uma cebola na vida.

Suspeito que ninguém coma cebola por causa dos decantados benefícios que a sua ingestão possa fazer à saúde. Ninguém come cebola para curar um mal do coração, para fortalecer os ossos ou se prevenir contra algum tipo de câncer. Da mesma forma que ninguém haverá de comer cebola só porque ela contém enxofre. A verdade inapelável é que certos pratos, sem cebola, não seriam os mesmos. O ceviche, por exemplo. O ceviche peruano e aquela cena de “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, em que a Sonia Braga chora a morte do José Wilker na beira do fogão. A viúva Dona Flor lembra o gosto de cebola dos lábios do seu Vadinho, os beijos acebolados que ela sabe que nunca mais terá na vida.

Além do choro, outra coisa própria da cebola é o preço. E nem me refiro aqui ao preço por quilo, da amarela ou da roxa, tão distintos na feira como no mercado. Para mim o verdadeiro preço dessa planta é o que se paga algumas horas depois de comê-la. Aqueles copos d’água pela madrugada a fora quando, como sonâmbulos no corredor, juramos maneirar no tempero do ceviche na próxima vez. E só digo juramos porque palavra de sonâmbulo também não vale, não pesa na balança. Dura, no máximo, uma noite mal dormida, e nada mais.