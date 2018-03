Desperdício de água causa confusão na rodoviária de Santa Cruz

Polícia Militar foi chamada no terminal

A defesa do Meio Ambiente provocou uma discussão na tarde de ontem no terminal rodoviário de Santa Cruz do Rio Pardo, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar. O caso começou quando usuários do local perceberam que um cano do mictório masculino permanece aberto ininterruptamente. Isaías da Silva e outras pessoas questionaram a responsável pela limpeza sobre o desperdício de água. Segundo Isaías, o registro poderia ser aberto, por exemplo, a cada meia hora.

A funcionária da limpeza, porém, disse que tem ordens para manter o registro aberto a fim de evitar o mau cheiro no banheiro. Os usuários, porém, fecharam o cano, dando início a uma discussão.

A Polícia Militar foi acionada e taxistas da rodoviária, que usam frequentemente o sanitário, defenderam a funcionária da limpeza. O homem que fechou a tubulação teria recebido ameaças dos taxistas, mas os policiais militares solicitaram o fim da discussão.

O cano permaneceu aberto, para agonia do usuário da rodoviária. “Deve haver outra forma mais econômica de manter o banheiro limpo. A situação do local é precária, mas não se deve desperdiçar tanta água”, questionou.

Além disso, o banheiro está totalmente pixado com palavrões e frases pornográficas. “Como é possível crianças pequenas entrarem neste banheiro? Alguém precisa tomar providências”, disse um usuário da rodoviária.