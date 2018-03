‘São João’ chega aos 50 anos

Uma das ‘gigantes’ de Santa Cruz no beneficiamento de

arroz, indústria promoveu evento para festejar meio século

Como em qualquer festa de família, teve até bolo — com confeitos de arroz — e distribuição de refrigerantes. Foi assim que a indústria “São João Alimentos” festejou, na última segunda-feira, seus primeiros 50 anos. A empresa é uma das maiores do ramo de beneficiamento de arroz de Santa Cruz do Rio Pardo, município que distribui quase 20% do produto consumido em todo o Estado de São Paulo. O evento reuniu diretores da empresa e colaboradores.

A direção preparou uma pequena exposição com fotografias ao longo das décadas. Os próprios dirigentes brincaram com o fato de não terem acompanhado o crescimento da indústria com a produção de fotografias. “Ninguém pensa nisso”, admitiu Irineu Pegorer, um dos diretores da indústria essencialmente familiar.

A “São João” começou como qualquer outra pequena empresa, pequena e sem grandes ambições. Foi no dia 5 de março de 1968 que os agricultores Adauto e Laurindo Pegorer se uniram para montar uma pequena máquina de beneficiar arroz. O curioso é que o arroz da época era o “sequeiro”, plantado em Santa Cruz do Rio Pardo.

Segundo o sócio Adalberto Pegorer, todas as beneficiadoras da época eram pequenas. “O arroz era plantado no meio dos cafezais. Era, na verdade, uma cultura de sobrevivência. Vendiam aquilo que não consumiam. Com o tempo, tudo foi mudando”, contou.

Mudou até a cultura cafeeira, destruída pelas geadas na década de 1970. Com isso, o próprio arroz sequeiro deixou de ser produzido em Santa Cruz do Rio Pardo, uma vez que os consumidores descobriram um outro paladar, o do arroz “longo fino”, conhecido como “agulhinha”.

Nesta época, muitas indústrias fecharam as portas, enquanto outras decidiram arriscar em beneficiar arroz comprado do Rio Grande do Sul. Era naquela região do Brasil, aliás, que a produção do “agulhinha” até hoje é muito forte.

A aposta mostrou que a família Pegorer estava certa. A “São João Alimentos” cresceu e hoje diversificou a produção oferecendo também feijão ou açúcar. A indústria possui hoje 330 funcionários diretos, mas há centenas de trabalhadores indiretos, operando no transporte, distribuição e logística.

Mas é claro que não foi fácil. “Olhando para trás, vemos que o esforço valeu a pena. Mas enfrentamos muitos planos econômicos e aqueles sacrifícios para cobrir um cheque, coisas que qualquer empresário ou comerciante sabe perfeitamente o que é”, disse Adalberto.

A “São João”, por sinal, há cinco anos inaugurou uma unidade em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O plano é planejar a exportação dos produtos. A nova unidade também beneficia arroz e a diferença está na produção e armazenamento. “A indústria de Santa Cruz tem capacidade maior de beneficiamento, mas em Uruguaiana o armazenamento é maior”, explicou Adalberto Pegorer.

Sucessão

O diretor Irineu Pegorer disse que a empresa também possui uma preocupação social, baseada nos princípios cristãos. Várias entidades de Santa Cruz do Rio Pardo já foram beneficiadas com ações da indústria.

Irineu também contou que a sucessão familiar já está em andamento na “São João” há alguns anos. Segundo ele, os atuais diretores estão passando para os filhos noções de ética e os pilares fundamentais de valores da indústria. “Estes pilares são a verdade, humildade, retidão e oração”, afirmou.