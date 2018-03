Acidente em Ubirajara fere oito

Um acidente entre um ônibus de trabalhadores rurais, um caminhão e mais dois veículos deixou oito pessoas feridas em Ubirajara — a 70 quilômetros de Santa Cruz do Rio Pardo — na manhã de sexta-feira, 9. Segundo informações da polícia, o acidente aconteceu na rua Dona Bela de Lima, na entrada da cidade.

O ônibus transportava trabalhadores rurais de Fernão-SP até Ubirajara, quando teria perdido o freio. Ao tentar desviar de um caminhão de combustível, perdeu o controle da direção e atingiu o muro de uma casa.

Com o impacto, o muro caiu e o carro que estava na garagem foi atingido, assim como outro veículo que estava na rua. O caminhão também foi atingido, mas não houve vazamento.

Oito passageiros do ônibus tiveram ferimentos e foram encaminhados para o Hospital das Clínicas de Marília. Não há informações sobre o estado de saúde dos trabalhadores. A polícia está apurando as causas do acidente.