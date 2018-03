Câmara de Santa Cruz não quer ser mera ‘observadora’

Vereadores resolvem não participar da indicação

do presidente da Codesan, mas reclamam de ofensas

Os vereadores desistiram de responder à altura as ofensas proferidas pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) contra todas as bancadas, inclusive a de sustentação ao governo. Na segunda-feira, 5, a Câmara divulgou um ofício remetido ao prefeito, declinando de sugerir um nome para presidir a Codesan. O pedido havia sido feito por Otacílio oficialmente, mesmo após as ofensas. O único vereador que reclamou da atual postura autoritária do prefeito foi Edvaldo Godoy (DEM), que pediu uma posição da Câmara e do Ministério Público para cessar perseguições do governo contra funcionários da Codesan.

No ofício em que se recusa a agir como Poder Executivo para indicar o sucessor de Cláudio Agenor Gimenez, o presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR), ressalta que esta prerrogativa cabe ao prefeito. A mensagem, em nome de todos os vereadores, sugere que o Legislativo precisa ser mais respeitado. “Somos os representantes do povo e não podemos ser tratados como meros observadores”, disse.

A mensagem lembra que, de acordo com a Constituição, os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si, “somando forças, em vez de dividi-la”. O texto também cita o resultado final da “CPI das Horas Extras”, que responsabilizou as antigas e a atual diretoria da Codesan por irregularidades. “Foram desvendadas situações que a população santa-cruzense nem imaginava que aconteciam”.

‘Mais respeito’

Na sessão de segunda-feira, 5, o vereador Edvaldo Godoy (DEM) disse que a Câmara precisa se preocupar com as perseguições ao servidor da Codesan Osmar Pinheiro, que passou a sofrer represálias após denunciar irregularidades nos empréstimos consignados. “A partir do momento em que este funcionário fez uma denúncia, começaram as perseguições”, lembrou o vereador, afirmando que Osmar está sendo despejado pela prefeitura, responde à sindicância e sua família não vai poder mais explorar a cantina da escola da qual ele é zelador.

O funcionário foi notificado para deixar em 30 dias a casa que ocupa há 17 anos no interior da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro”. A justificativa do prefeito é que no local será construído um Cras. No entanto, não há projeto e nem houve anúncio da obra nos últimos meses. Além disso, a família foi notificada de que a cantina que arrenda há uma década na mesma escola será fechada em 10 dias.

Edvaldo também lembrou as fortes ofensas do prefeito contra os vereadores, proferidas na rádio Difusora. “Ele disse que, se vereador morrer, é só substituir e não muda nada. São palavras do prefeito ao fazer comparação com secretarias e Codesan”, lembrou. Para o parlamentar, a mesma expressão pode ser usada em relação ao chefe do executivo. “Se por acaso ele também for para o andar de cima, entra outro, no caso o vice”, lembrou.

Para Edvaldo, Otacílio “já faltou” um dia como prefeito, lembrando que ele renunciou ao cargo no ano passado, “mas graças a esta Casa foi reconduzido”. O episódio mostra, segundo o vereador, que os parlamentares merecem ser respeitados pelo prefeito. “Aqui não é casa de ninguém. Estamos sendo motivos de chacota”.

O vereador disse que o prefeito precisa mudar a postura que adotou nos últimos meses. “Ninguém é insubstituível. Afinal, os cemitérios estão cheios de gente que se consideravam insubstituíveis”, disse, citando nominalmente, entre eles, o ditador alemão Adolf Hitler.

Presidente da Câmara

cita ‘mágoa’ de colegas

Os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo se reuniram a portas fechadas após a sessão da Câmara de segunda-feira, 5. Embora todos despistassem sobre o assunto, o tema foi o confronto do prefeito Otacílio Parras (PSB) contra o Legislativo. “Nós discutimos tudo o que aconteceu nos últimos dias”, afirmou o presidente Marco “Cantor” Valantieri (PR). Segundo ele, o apoio da Câmara ao atual governo foi um dos temas.

O presidente admitiu que todos os vereadores estão “magoados” com Otacílio, principalmente porque a Câmara apoiou a atual administração desde a posse do atual prefeito, em 2013. “Nós vamos continuar apoiando, pois não temos intenção em prejudicar o governo. Mas é preciso respeito”, afirmou o vereador.

Marco Valantieri acredita que o prefeito “deve ter se arrependido” de ter proferido as ofensas. “Mas não acreditamos que ele vá pedir desculpas”, afirmou, sobre o temperamento demonstrado por Otacílio nos últimos meses. “Vamos aguardar o próximo episódio”, disse.