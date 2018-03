Prefeitura notifica família para abandonar área verde

Fundo de área ao lado de igreja é usado

para armazenar material reciclável

“É daqui que tiro a mistura do almoço, o gás e ainda pago a conta da luz”. O semblante de Carlos Clementino, 68, é de desânimo ao dar a explicação sobre um terreno no bairro João Piccin, que a família usa há muitos anos como depósito de material reciclável recolhido nas ruas. Na última segunda-feira, 5, Clementino recebeu uma notificação da prefeitura avisando que ele deve abandonar o local em três dias. “Como vou fazer? Não tenho onde colocar este material”, reclamou.

Clementino disse que a reclamação partiu do pastor responsável pela igreja “Assembleia de Deus”, que alugou o prédio da prefeitura, localizado ao lado do terreno. O imóvel estava abandonado desde que a Congregação Cristã no Brasil, por iniciativa própria, devolveu o terreno que ocupava como comodatária, com prédio e tudo, uma vez que construiu uma nova igreja no bairro São João, algumas quadras à frente.

Carlos trabalha com recicláveis junto com a família, principalmente a mulher e o filho. “Sou aposentado, mas o que recebo não dá para sustentar minha família. Por isso, preciso de um extra que consigo com os materiais recicláveis”, explicou.

Morador na quadra do outro lado, ele contou que o terreno estava totalmente sujo e não era usado por ninguém, muito menos pela prefeitura. “Aqui é área verde, mas não tem nenhuma praça”, disse.

“Neste terreno havia cobras, ratos e escorpiões. Nós limpamos tudo e conservamos limpo”, disse, mostrando o chão batido e o mato, carpido. Carlos usa apenas os fundos, mas outros vizinhos também ocupam pequenas áreas do terreno, para plantar frutas ou mandioca.

Nervoso, ele mostrou sacos de materiais recicláveis que já estavam prontos para embarcar no meio da semana. “Estou fechando a venda. Não posso perder isso”, disse.

Segundo ele, o terreno não faz parte do terreno da igreja alugado pela prefeitura. “Se é área verde, ninguém pode alugar”, afirmou. “Só saio se alguém pagar o prejuízo”.

A reportagem encaminhou na quarta-feira um questionamento à prefeitura, através da secretaria de Comunicação, solicitando informações sobre a área cedida à igreja evangélica e o prazo curto para a família ser despejada. A administração, contudo, não prestou nenhuma informação.