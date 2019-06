Cartas – Edição de 11/03/2018

Lembranças de Santa Cruz

Cidade de Santa Cruz. É Pardo porque o rio banha a cidade. Fica ao noroeste do estado de São Paulo, a 350 quilômetros da capital. Tem grandes praças e bonitas igrejas. É conhecida por ser a “capital do arroz”. Terra roxa e produtivas, terra de Santa Cruz, que já foi nome do Brasil!

A terra de Santa Cruz já foi rica em café, algodão; hoje cultiva a cana, de onde fabrica o álcool. Produz soja, milho, verduras e legumes. Ainda se cria gado, mas o que domina é a laranja!

Santa Cruz, cidade do rodeio e de grandes talentos, terra de violeiro, das modas caipiras “raiz”, cantadas pelos violeiros nas margens da avenida, na feirinha dos domingos. A velha estação de trem, que está desativada, mas seu nome herdou o bairro com os tambores afinados, o ruído da cuíca que desfila nas avenidas, com ticos de louvores dando vida ao Santo Reis!

Cidade de Santa Cruz, cruzada por rodovias, com as antigas fazendas, suas vilas de colônias, terreirão de café, casas velhas pelo chão, seus antigos moradores. Lembro-me e tenho saudade dos tempos que ficaram para trás. Hoje só tem cana, cupim e pé de figueira.

Não fiquem triste, meus amigos. Eu também passo por isso. Vá à Estação do Café e visite o museu, para matar um pouco da saudade!

— Orlando Waldez Alves (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Animais e crianças

Como psicóloga, sempre aconselho aos pais adotarem animais de estimação para seus filhos. Muitas vezes ouço pessoas dizerem que a criança adoraria ter um gato ou um cachorro, mas elas não têm tempo para cuidarem. E, infelizmente, com isso é muito comum crianças buscarem interação com objetos eletrônicos e virtuais, como o próprio celular dos adultos. Certamente, muitos pais ainda não entenderam que o investimento de tempo e recursos financeiros para serem tutores de animais lhes trará um retorno imenso em termos de benefícios aos filhos e, inclusive, a eles próprios.

É muito simples provar na prática o bem que os animais trazem à vida dos seres humanos, mas para os mais céticos é importante lembrar que já há vários estudos científicos comprovando que a convivência com animais torna a vida mais saudável e feliz. Quanto mais cedo as crianças têm oportunidade de conviver com amigos de quatro patas, menos risco de alergias. Ter animais favorece o desenvolvimento positivo da autoestima e da segurança infantis. Os animais contribuem com o exercício de valores como amor, responsabilidade, compreensão e respeito à vida.

Crianças normalmente vivem como sendo seres em processo de desenvolvimento, crescimento e dependência. Todos os dias esperam atenção e amor, afinal, são os seres mais frágeis da família. Com a chegada de um animal, esta dinâmica será repensada e revista, pois irão deparar-se com criaturas mais vulneráveis do que elas próprias, que precisam ser cuidadas e amadas. Isso geralmente lhes confere uma compreensão maior do papel dos adultos.

E quando os pais explicam que elas ajudarão a tomar conta dos animais, sentem-se valorizadas, importantes e responsáveis, além de rapidamente perceberem que ganharam amigos, cuja amizade é simplesmente incondicional.

A maneira como os animais são adquiridos também influencia no estado psicológico das crianças. Sempre é preferível que o gato ou cachorro seja adotado e não comprado. Assim, os pequenos perceberão que não há preço para muitas alegrias, além de poderem refletir sobre a importância da compaixão e da caridade.

E, se possível, o melhor é que compareçam com os pais às casas onde os animais nasceram ou aos lugares de adoção. Isso colaborará na formação de suas ideias de cidadania e compromisso social. Provavelmente será um dia inesquecível, muito mais do que visitas a locais comerciais.

Vivemos em uma sociedade imediatista e pragmática, onde tudo tem que “servir para alguma coisa” ou ter importância monetária.

Ensinar às crianças a conviver e amar os animais lhes proporcionará a oportunidade de enxergarem um outro lado da essência humana, onde a atitude da prática do bem já é uma recompensa em si mesma.

— Fátima Gonçalves (Lençóis Paulista-SP)

‘Ritmo Brasil’

Atualmente, nossa música brasileira chega à calamidade. Só a sertaneja está de pé. Em todo lugar em que se vá, só se ouve este gênero. Para quem gosta, beleza. Mas onde ficaram nossos compositores de música romântica, letra inteligente, ritmo contagiante, como Gil, Caetano, Roberto Carlos, Gal Costa, Milton Nascimento, Bethania, Caymmi, Chico Buarque e tantos outros que nos deliciaram com suas composições fantásticas e melodiosas, cheias do espírito nacional?

Sinto saudades desses artistas, que encheram nossas vidas com sua arte. Hoje, só consigo gostar do grupo Raça Negra, com seu samba delicioso, que não nos deixa ficar parados. É contagiante, tem um ritmo alegre, não tem nada de tristeza, suas letras são simples, ninguém foi abandonado por ninguém que não está morrendo de tédio e chorando as pitangas.

Foram-se os tempos de musicalidade nas nossas composições, nas noitadas dançantes que encheram de festa a nossa mocidade, deixando-nos com eterna nostalgia.

Gosto muito da nossa MPB e só me resta ouvir os velhos CDs, que me enchem os ouvidos de saudades. Agora, no carnaval, a Globo nos brindou com as antigas e eternas marchinhas dos antigos compositores, músicas que não morrem, pois são sempre lembradas.

Atualmente a referida TV Globo estava apresentando um programa chato nas tardes de domingo e percebeu a chatice, inovando o mesmo com apresentação de antigos sucessos, trazendo esquecidos cantores de músicas dos anos 70, 80 e 90, o que agradou todos os telespectadores. Sempre há um momento para perceber o erro e corrigi-lo, assim não perdendo audiência.

Contudo, as saudades ficam, porque nos lembram os dias radiosos dos 20, 30 e até 40 anos, quando não tínhamos muita responsabilidade e o mundo ainda era uma festa. Depois vieram os filhos, netos e agora os bisnetos para encher de alegria a nossa idade adulta e a maturidade.

Assim quer Deus e, como estamos mais desocupadas, voltamos a fazer tricô, crochê, ler tudo que nos cai à frente, aprender a lidar com computador, a pintar, a assistir os filmes que perdemos, a fazer ginástica, musculação, hidro, ouvir música e a viajar m-u-i-t-o.

Assim quer Deus e, quem pode, preenche a vida e também cuida muito dos netos, principalmente porque a filha precisa trabalhar.

E, deste modo, caminha a humanidade…

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Dia Internacional da Mulher

Parabéns, Manuela! Que bom que você nasceu mulher. Pelo segundo ano seguido, estou lhe dando parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Você, com sua inteligência e beleza, dá muita alegria ao avô Tashinha, vovô Chicão e avó-mãe Detinha.

Você, além da mamãe Natasha e do papai Gustavo, enfeita nosso dia a dia. A cada dia que passa, é mais um para você e menos um para nós, mas, mesmo assim, cada dia soma uma nova alegria decorrente da sua alegria e braveza.

Seus avós Chicão e Tashinha, e a avózinha Dete se orgulham de participar intensamente de sua vidinha voltada para nós. Num tempo mais distante, quando nossa geração já tiver partido, quero que você se lembre sempre de nós. De minha parte, e em nome de Chicão e Detinha, deixar aqui transcrito para você que lhe demos o melhor de nós.

Em nome de todos os familiares, transcrevo este para que gere efeitos para a posteridade.

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Abuso de drogas

As drogas são certamente o principal causador de violência, se não em todos, na maioria dos estados do Brasil, seja por viciados, seja por traficantes. O desarmamento de traficantes é primordial para reduzir disputas territoriais e que provocam mortes acidentais de moradores e transeuntes. Os roubos provocados por viciados também precisam de um tratamento especial.

A identificação de viciados torna-se imprescindível e cientistas do Centro de Estudos de Drogas, Álcool, Fumo e Saúde, da Escola de Enfermagem da Universidade de Michigan descobriram que o consumo abusivo de sedativos ou tranquilizantes sinaliza um grande risco no uso de substâncias mais viciantes em um futuro próximo.

A pesquisadora Carol Boyd, professora de Enfermagem e Estudos Femininos, liderou um estudo inédito descobriu que quando se começa a consumir um medicamento potencialmente viciante, de forma ilegal, o consumidor coloca-se em risco bem maior de usar outras substâncias, o que aumenta o perigo da dependência.

Essa descoberta é muito importante, pois se observa um grande crescimento no consumo de analgésicos opioides. As prescrições de sedativos e tranquilizantes aumentaram nos EUA e o estudo mostrou algumas das consequências.

Foram examinados os dados nacionais de aproximadamente 35 mil adultos americanos. As pesquisadoras levantaram quantas pessoas estavam abusando de sedativos, como pílulas para dormir, ou tranquilizantes como Valium, Xanax e relaxantes musculares. Incluindo tomar medicamento em excesso, consumi-los por mais tempo do que o prescrito, por razões diferentes das prescritas ou utilizar a receita de outra pessoa.

As mesmas pessoas foram reentrevistadas três anos depois. Descobriram que 76% das pessoas que abusavam de sedativos e tranquilizantes deixaram de usar esses medicamentos. Embora isso possa parecer uma indicação positiva, descobriram que 45% das pessoas que abusaram dos sedativos e tranquilizantes passaram a ter transtorno de uso de substâncias envolvendo outras substâncias, principalmente álcool, maconha e opioides.

O estudo apontou que os jovens adultos, de 18 a 25 anos, correm o risco de desenvolver um transtorno posterior com relação ao álcool ou às drogas. Das pessoas nessa faixa etária que abusavam de sedativos ou tranquilizantes, 60% das mulheres e 67% dos homens apresentaram um distúrbio de uso de substância envolvendo outras drogas três anos depois. Em todas as faixas etárias, os homens eram mais propensos a desenvolver distúrbios adicionais de uso de substâncias.

O estudo aponta a necessidade de treinar os médicos a pensar de forma diferente. A maioria dos usuários de drogas não é consumidor de uma droga única. Eles usam várias substâncias, colocando-se em risco de dosagem excessiva e até de morte. Devemos lembrar que sedativos e tranquilizantes contribuem para a superdosagem, especialmente quando misturados com álcool e opioides.

É preciso também que os médicos alertem os pacientes sobre os riscos de uso indevido, como também sobre como armazenar e descartar medicamentos. Alertas nas escolas sempre repercutem na sociedade em longo prazo.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

“Fotos do Leitor”

A antiga ponte do rio Pardo

— Foto do acervo do servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro mostra a ponte sobre o rio Pardo que existia no mesmo local da atual, ligando o centro ao bairro da Estação. A ponte foi demolida para a construção da nova, já nos anos 1950. Santa Cruz chegou a ter duas pontes próximas, pois uma outra ligava a rua Saldanha Marinho a outro bairro. Ela caiu durante uma forte chuva e cheia do rio.

A ponte da foto, dos anos 1920, dava acesso à avenida que se chamava Jorge Tibiriçá. O nome foi dado em homenagem ao governador paulista entre 1904 e 1908. Foi ele quem inaugurou a estação ferroviária de Santa Cruz e, em gratidão, a cidade deu seu nome àquela avenida, hoje rebatizada de Ângelo Carnevalle.