Osteopatia, arma eficaz contra a dor

Profissional de Santa Cruz ressalta rapidez

no tratamento que procura equilibrar o corpo

Uma medicina alternativa que procura equilibrar o corpo para combater diversas disfunções. Esta é a essência da osteopatia, sistema criado no século XIX pelo médico norte-americano Andrew Taylor Still e que é relativamente novo no Brasil, onde começou a ser aplicado na década de 1980. A técnica é tão surpreendente que consegue livrar o paciente de dores crônicas em poucas sessões. “Na verdade, o corpo é uma unidade indivisível e é capaz da autocura”, diz o osteopata Marcos Gonçalves Ribeiro de Andrade, 29, que atende em Santa Cruz do Rio Pardo e é formado também em Educação Física.

Especialidade da fisioterapia, a osteopatia é uma ciência holística na qual o corpo deve ser visto inteiramente e não por partes. Partindo deste princípio, segundo Marcos Gonçalves, as barreiras que provocam distúrbios devem ser removidas por técnicas que incluem essencialmente toques. “Quando o corpo está doente, significa que algo está impedindo a autocura e um profissional pode remover esta barreira”, conta.

A técnica analisa ossos, músculos, vísceras, nervos, membros e face. “Basicamente, a função do osteopata é buscar as estruturas que estão em desordem. Na verdade, se algo está errado, outras estruturas se movimentam mais. Nós, então, precisamos devolver o movimento onde há falhas”, explicou Marcos.

Se a teoria é difícil de entender, na prática a técnica ataca dores de todos os tipos, como nas articulações, costas, joelho, pés, cabeça, dores ciáticas ou neurais e até aquelas provenientes de hérnias de discos. “Basicamente são todas as dores estruturais”, disse Marcos, lembrando que a osteopatia pode, inclusive, combater outros problemas, desde ronco a distúrbios de adaptação.

O profissional conta que, em seu consultório, a maioria dos pacientes reclama geralmente de dores lombares, no ombro e dores cervicais. Entretanto, segundo Gonçalves, 70% a 80% de seus pacientes obtêm melhora entre uma a três sessões, cada uma com duração média de uma hora. Ele contou que já teve casos de pessoas com dores crônicas há dez anos que foram curadas com apenas três sessões.

Ele explicou que há diversos tipos de dores. Algumas estão relacionadas diretamente a cirurgias, pois algumas pessoas passam por várias ao longo da vida. São partos, retirada de útero, bexiga caída ou próstata. Neste caso, a região da cicatriz vai provocar problemas em outras partes do corpo, como, por exemplo, a coluna. É que involuntariamente a pessoa vai se curvar e, com o tempo, começar a ter dores.

A técnica da osteopatia também inclui conhecer o paciente. É que há dados surpreendentes, como pessoas com algum tipo de degeneração e sem nenhuma dor. Uma pesquisa da Unesp apontou que este quadro inclui 37% da população com 20 anos, 80% com 50 anos e 96% com 80 anos de idade. São assintomáticos, sem qualquer tipo de sintoma das eventuais degenerações. O estudo mostra que nem sempre o problema físico está relacionado à dor. Descobrir a verdadeira causa da desestruturação é o desafio do osteopata.

Profissional curou a

mãe de dores fortes

A formação superior em Osteopatia foi importante não apenas para Marcos Gonçalves, mas para a própria mãe do profissional. Ela tinha dores tão fortes na coluna, geralmente duas vezes por ano, que chegava a “travar” literalmente, permanecendo acamada por vários dias. Com o diploma em mãos, Marcos resolveu ter a mãe como paciente. “Há sete anos ela não ‘trava’ mais”, contou, orgulhoso.

Segundo ele, a ideia da osteopatia é afastar de vez o problema que normalmente as pessoas têm como retorno inevitável. “Percebi que alguns pacientes voltavam a relatar dores tempos após um tratamento. Mas neste caso, ocorriam em outras partes do corpo”, contou. “Era outro problema”. No caso da mãe, Marcos disse que, pela idade, a coluna dela é considerada ruim, mas já não há dores e a idosa tem uma vida normal. “Nesta semana, por sinal, ela está viajando”, contou.

Mas o tratamento não é restrito a pessoas com idade avançada, ressalta Marcos Gonçalves. Ele já atendeu, por exemplo, crianças a partir de três anos de idade. “Na verdade, elas adoram os toques e a maioria dorme durante a sessão”, conta.

 SERVIÇO

Marcos Gonçalves atende na avenida Tiradentes, 841, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Os telefones para contato são: (14) 3372-6653 e 99655-3047.