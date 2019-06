Prefeitura não vai modificar direção da rua Simão Cabral

Abaixo-assinado reuniu 654

assinaturas, mas não comoveu governo

A rua Simão Cabral, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo, vai continuar mão dupla. A informação foi transmitida ao aposentado Vilmar Ferreira Dias pelo vereador Murilo Costa Sala (SD), que havia apresentado um requerimento na Câmara solicitando a alteração em nome da segurança no trânsito. Vilmar coordenou um abaixo-assinado de moradores do bairro pedindo o retorno da mão única.

O aposentado conseguiu coletar 654 assinaturas de pessoas que moram na rua ou pedestres que utilizam a via pública. Segundo ele, muitos são pais de crianças que estudam nas imediações, já que nas proximidades de um lado da Simão Cabral estão as escolas “Sinharinha Camarinha” e “Leônidas do Amaral Vieira”. Na outra ponta está a escola infantil “Passo a Passo”, cuja direção também fez um ofício especial ao prefeito solicitando alteração na mão de direção da rua Padre Figueira, que dá acesso à Simão Cabral.

Vilmar disse que os vereadores aprovaram o requerimento de Murilo por unanimidade no ano passado. Aliás, vários parlamentares também assinaram o abaixo-assinado que foi anexado ao requerimento do vereador.

Na semana passada, Murilo lamentou ao aposentado que a administração informou que não vai alterar a direção daquela rua. “É lamentável, pois o pedido está sendo feito por pessoas idosas e moradores que sabem o perigo daquela via pública”, diz Vilmar.

Há alguns dias, por exemplo, um carro perdeu a direção e entrou na casa de um morador. Por sorte, o acidente aconteceu à noite, quando não havia movimento. “Mas praticamente todos os dias há risco de acidentes”, disse Vilmar.

“Eu queria apenas agradecer às pessoas que assinaram este documento. Infelizmente, o atendimento desta reivindicação não depende de mim e nem dos vereadores, mas do prefeito”, afirmou. Ele contou que o pedido será mantido nos próximos anos. “Quem sabe nas próximas eleições apareça um prefeito que seja mais atencioso com os moradores”, afirmou.