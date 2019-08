Esportiva brilha e é líder

Num jogo memorável, time venceu Osvaldo

Cruz ontem, fora de casa, e assumiu a liderança

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Em sua melhor exibição na atual temporada, a Esportiva Santacruzense venceu fora de casa o Osvaldo Cruz por 3 a 1, de virada, na tarde de ontem. A vitória contundente no estádio “Breno Ribeiro do Val” colorou a equipe na liderança isolada do grupo 1 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, com 12 pontos. Com a derrota em casa e a vitória do Talentos-10 sobre o Grêmio Prudente no outro jogo do grupo, a equipe do Osvaldo Cruz caiu para a terceira colocação, com 10 pontos ganhos. Vinicius Maluf (duas vezes) e Lucas Reis marcaram para o tricolor de Santa Cruz do Rio Pardo. Baiano fez o gol dos mandantes.

A Esportiva segue com a única campanha invicta da sua chave, com três empates e três vitórias.

No jogo de ontem, Osvaldo Cruz começou melhor. Aos 15 minutos, Vitor desperdiçou uma penalidade para o “Azulão”, batendo por cima da meta do goleiro Rodrigo.

Outro pênalti foi marcado para o time da casa aos 36 minutos e, dessa vez, Baino confirmou. A Santacruzense respondeu imediatamente com Vinícius Maluf, que empatou a partida dois minutos depois, definindo o placar da primeira etapa.

No segundo tempo a Esportiva dominou totalmente o adversário. Aos sete minutos, Vinícius fez mais um. Lucas Reis, aos 23 minutos, em cobrança de falta, ampliou e definiu o resultado, 3 a 1.

O goleiro Rodrigo ainda teve tempo de fazer duas boas defesas no final da partida, em tentativas desesperadas do Osvaldo Cruz para diminuir a diferença.

Após duas rodadas longe de casa, a Santacruzense encara o Grêmio Prudente no próximo domingo, 20, às 10h, no estádio municipal Leônidas Camarinha, em Santa Cruz.

A Esportiva jogou ontem com: Rodrigo, David, Gil, Saulo, Du (Bill), Vitor, Marco Aurélio (Lucas Hiago), João Paulo, Lucas (Robinho), Pedro Paulo, Vinicius.

Ednan encabeça lista de reforços

A Santacruzense ainda vive a expectativa pela chegada de reforços para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O principal nome, que deve pintar nos próximos dias, já é bastante conhecido da torcida tricolor. O atacante Ednan, destaque e artilheiro da equipe na campanha de 2016 da Segundona, com 11 gols, poderá compôr o elenco comandado pelo técnico Claudinho Batista. Ednan estava defendendo o Rolândia, da Segunda Divisão do campeonato paranaense. O time acabou eliminado e as negociações do atacante com a Esportiva avançaram.

Em sua primeira passagem por Santa Cruz, Ednan despertou o interesse de vários clubes, entre eles a Ponte Preta, que o contratou por R$ 130 mil, uma das maiores transações da história da Santacruzense.

Além de Ednan, o atacante Robinho e o zagueiro Gabriel Marinho, ambos vindos da Portuguesa Santista, já estão sendo integrados ao grupo e inscritos na competição.

Escapou por pouco

Na última segunda-feira, 7, a Associação Esportiva Santacruzense foi absolvida pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol da acusação de mau comportamento de sua torcida no jogo contra o “Talentos 10”, realizado em 29 de abril, no estádio municipal Leônidas Camarinha.

Na ocasião, o árbitro César Luiz de Oliveira relatou na súmula que torcedores da Esportiva cuspiram no goleiro do “Talentos 10” no início do segundo tempo. No momento do fato, o juiz chegou a solicitar a presença de policiais militares atrás do gol dos visitantes para dar sequência ao jogo.

Apesar do alívio pela absolvição, o vice-presidente do clube, Cláudio Antonioli, fez um apelo nas redes sociais de que situações como esta podem ter desdobramentoss. “Felizmente aceitaram nossa defesa, mas ficou claro que, havendo uma nova denúncia, não teremos a mesma sorte”, disse.

O dirigente ainda fez um apelo aos torcedores. “Peço encarecidamente ao torcedor da Esportiva que vá ao estádio só para torcer. Grite, xingue, mas, pelo amor de Deus, não atire nada no campo, na arbitragem ou nos adversários. Já está difícil manter o time na competição, e se perdemos um mando de jogo o estrago será gigante!”, escreveu.

A Santacruzense joga em casa no próximo domingo, 20, as 10h, contra o Grêmio Prudente.