Evento gospel movimentou Expopardo na véspera do Dia das Mães

Apresentação de cantora e banda gospel

levou muitas famílias ao recinto de S. Cruz

A cantora Amanda Ferrari e a banda Rosa de Saron foram as atrações da “1ª Santa Cruz Mãe Fest”, realizada ontem, 11, à noite, no recinto José Rosso (Expopardo), em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo estimativa da organização, cerca de 3 mil pessoas passaram pelo evento promovido pela prefeitura municipal.

Muitas famílias marcaram presença nos shows. Igrejas de várias cidades da região também montaram caravanas para acompanhar as apresentações em Santa Cruz.

Quando a cantora Amanda Ferrari subiu ao palco, o numero de presentes ainda era pequeno. Mesmo assim, Amanda fez uma performance emocionante, tocando sucessos de sua carreira, consolidada no segmento evangélico pentecostal.

Um grande público tomou conta do recinto quando a banda “Rosa de Saron” foi anunciada. O repertório do conjunto mesclou músicas mais conhecidas com canções inéditas da nova turnê “Gran Paradiso”. O grupo campineiro, que surgiu no contexto da renovação carismática da Igreja Católica, completou 30 anos de existência em 2018.

Além das atrações musicais, a “1ª Santa Cruz Mãe Fest” contou com praça de alimentação sem bebidas alcoólicas. O valor arrecadado com as vendas, de acordo com a prefeitura, será revertido para entidades assistenciais do município. Apesar da entrada gratuita, a organização realizou uma campanha solidária, pedindo ao público doações de roupas em bom estado para a campanha do agasalho deste ano.