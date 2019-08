Filha revê mãe após 42 anos

Aos 102 anos, aposentada de Ipaussu finalmente

encontrou a filha que mora no Mato Grosso

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um encontro emocionante aconteceu ontem, 12, entre Efigênia Maria das Dores, 102, e a filha Sebastiana Antônia, 67. As duas não se viam havia 42 anos. O longo tempo de distância foi devido a algumas desavenças na família, quando a filha passou a namorar um homem e a união não teve o apoio dos pais. A família deixou a cidade de Itaporã-MS, mas a filha ficou. Ontem, mãe e filha se reencontraram em Ipaussu.

O impasse teve até a coloboração de uma pessoa que, segundo consta, é especialista em encontrar pessoas desaparecidas. Ele localizou a família de Sebastiana após inúmeras ligações telefônicas e contato com as redes sociais. O sonho do reencontro só foi possível na véspera do Dia das Mães, quando a filha chegou a Ipaussu.

Efigênia mora em Ipaussu há décadas. Segundo a neta, ao longo dos últimos anos ela chorava no sofá da residência pela angústia de não ver a filha.

As investigações para o reencontro da família teve, ainda, a colaboração imprescindível da primeira-dama ipaussuense Ana Paula Cândido. Ela soube da história e do sonho da mãe em ver novamente Sebastiana.

Ana Paula conta que se emocionou ao ter conhecimento do drama. Ela, inclusive, separou alguns produtos para arrecadar fundos. Um bazar beneficente foi aberto e contou com a doação de peças de várias famílias. Houve ainda a venda de rifas. O total arrecadado, R$ 3 mil, ajudou na compra das passagens.

“Na verdade, o êxito só foi obtido devido à população, que comprou as peças e ajudou na arrecadação. Sem dúvida, a solidariedade do povo de Ipaussu é muito grande”, afirmou Ana Cândido.

Durante o reencontro com a mãe, Sebastiana se emocionou e foi às lágrimas. “Houve muito choro e pedidos de perdão. Foi lindo”, conta Ana Paula. A filha também lembra que não tinha mais esperança de rever a mãe, já que, ao fazer as contas, percebia que a idade dela já ultrapassava 100 anos.

Na manhã de ontem, o Fundo Social de Ipaussu promoveu, também, um café da manhã com a família.