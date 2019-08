Fogo obriga famílias a abandonarem casas no Nova Braúna

Focos de incêndio podem ter

sido provocados propositalmente

Na última quinta-feira, 10, um incêndio que se alastrou por vários terrenos na região do bairro Nova Braúna, em Santa Cruz do Rio Pardo, atormentou a vida dos moradores. Por volta do meio-dia, uma nuvem de fumaça e fuligem tomou conta das ruas. Várias pessoas tiveram que deixar suas casas devido à dificuldade em respirar e a irritação nos olhos. Crianças foram as mais afetadas. Quintais, roupas no varal e carros foram tomados pela sujeira. O clima seco, típico deste período, piorou ainda mais a situação.

O Corpo de Bombeiros não pôde chegar rapidamente ao local, pois a unidade de combate a incêndio já estava atendendo uma ocorrência na vicinal Anizio Zacura. A suspeita é de que o fogo tenha sido proposital, já que as queimadas para limpeza de terrenos ainda são comuns no município. Afinal, vários terrenos em diferentes quadras começaram a pegar fogo.

O que algumas pessoas não sabem — ou ignoram — é que esta prática é criminosa. De acordo com a Lei Federal 9.605/98, qualquer atividade que cause poluição ao Meio Ambiente e danos à saúde humana — como queimadas em lixo, matas e lotes vagos — configuram crime ambiental. Se pego em flagrante, o autor é conduzido à delegacia, e recebe multa que varia entre R$ 150 e R$ 2.500.