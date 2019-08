Acidente na SP-225 mata homem

Vítima era morador em Bernardino

de Campos e bateu num caminhão

Um grave acidente levou matou Luiz Henrique Matias de Oliveira, 31, na rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225). A tragédia aconteceu na noite de sexta-feira, 11.

Luiz Henrique morava em Bernardino de Campos e o acidente aconteceu por volta das 18h30.

As causas da batida serão investigadas pela Polícia Civil. O que se sabe até agora é que o veículo dele — um Toyota Etios — bateu na traseira de um caminhão com placas de Duartina-SP. Luiz Henrique, cujo apelido era “Mandioca”, estava sozinho e morreu no local.