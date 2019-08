Futsal feminino de Santa Cruz está na semifinal da ‘Copa TV Record’

Após três goleadas seguidas, o time de futsal feminino santa-cruzense foi classificado para a semifinal da copa TV Record. O jogo contra Botucatu será realizado em Santa Cruz do Rio Pardo, no Ginásio de Esportes “Aniz Abras”, às 20h30 de terça-feira, 15.

Anteriormente, o confronto havia sido anunciado para o ginásio de Botucatu. No entanto, devido à espetacular campanha do time feminino nesta fase da competição, o local do jogo foi alterado.

Para alcançar a semifinal, as meninas de Santa Cruz do Rio Pardo golearam Jahu por 5×1, na cidade de Garça-SP. Os gols foram marcados por Bia (2), Letícia e Lívia (2).

Foi a terceira goleada consecutiva, já que o time havia vencido Cerqueira César por 7×1, e Taquarituba, por 10×2.

Os dirigentes envolvidos na competição esperam que a torcida de Santa Cruz lote o ginásio de esportes “Aniz Abras” depois de amanhã. Se vencer, o time vai disputar novamente um final.