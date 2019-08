Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 13/05/2018

O silêncio de Nicolas

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Nicolas fala pouco e quando fala, fala baixo. Quem pouco o conhece pode até achar que Nicolas nem fala. É da sua natureza. E o que para alguns poderia ser menor é, justamente, um de seus trunfos nesses tempos em que reina a gritaria e a conversa mole.

Eu me lembro de quando conversei com Nicolas pela primeira vez. Ele “cuidava” da mãe, com quem eu falava ao telefone. Então, pedi para que ela lhe passasse o aparelho. Sem dizer alô ou olá, sem sequer me apresentar, fui logo dizendo: Nicolas, eu não sei se os seus pais sabiam quando lhe deram esse nome, mas você é xará de um dos melhores seres humanos que o Século XX produziu. Você pode sentir-se muito honrado por perpetuar o nome dele, um inglês que se chamava Nicolas Winton.

Quando nos encontramos pessoalmente, o Nicolas brasileiro não me contou nada; eu é que voltei ao assunto para então ele me dizer que tinha procurado no YouTube o documentário da BBC de Londres sobre o seu xará. Mas até hoje, não me falou palavra sobre o que viu; e eu fico daqui imaginando se ele teria se reconhecido silencioso e bom naquele velho.

Casado e pai de três filhos, Nicolas Winton só saiu do anonimato por um acidente doméstico. Quando limpava o sótão da casa, sua esposa descobriu fotos de crianças, cartas e uma lista com 669 nomes. Quem assiste Datena ao invés da BBC já deve estar achando que é mais um caso de pedofilia. Mas o que a esposa acabou sabendo, depois de tantos anos de matrimônio, é que se tratava de crianças que seu marido tinha salvado da morte. Durante uma viagem de passeio à Tchecoslováquia, já dominada pela Alemanha, com 29 anos de idade ele havia pressentido o que os nazistas haveriam de fazer com os judeus na Europa. Às pressas, 669 crianças foram abrigadas na Inglaterra e na Suécia, em orfanatos e casas de família, a pedido de Nicolas Winton. Durante mais de 60 anos, elas nada souberam do seu salvador. Até o dia em que sua esposa resolveu faxinar o sótão e depois contar o caso para a BBC.

Indagado sobre o seu silêncio, Nicolas Winton disse que nunca teve a intenção de esconder nada, apenas não tinha o que dizer sobre o que fez. E que só lamentava o fato de um trem com mais 250 crianças ter sido interceptado ar partir da Tchecoslováquia no dia 1/9/1939, quando, oficialmente, começou a II Guerra Mundial.

(Esta crônica é apenas um aperitivo, um convite àqueles que disponham de dez minutos para, como o nosso jovem Nicolas, ir ver o documentário da BBC no YouTube. Dez minutos que podem nos tornar melhores seres humanos e, quem sabe, melhores eleitores).