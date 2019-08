Coluna DICAS – Edição de 13/05/2018

Ataques

Não se justificam os ataques do prefeito Otacílio Parras (PSB) ao grupo de vereadores que, após investigação, descobriu que há muitas dúvidas no caso da licitação para monitoramento de prédios públicos em Santa Cruz, um negócio que envolve mais de R$ 345 mil. A prudência indicava que a autoridade municipal deveria, no mínimo, pedir respostas à sua assessoria. Ao partir para o ataque e defender a empresa, Parras não se portou como aquele que tem cuidado com o dinheiro público.

Assuntos

Após muitas críticas e tempo — e põe tempo nisso —, os vereadores resolveram usar o final do expediente da sessão legislativa para pronunciamentos sobre qualquer assunto. Deu tão certo que foi a parte da sessão que mais interessou.

Poluição

O vereador João Marcelo Santos (DEM) disse que esta coluna errou ao comentar um projeto que ele apresentou, como sendo o início do controle de comércios sobre praças e jardins. Na verdade, segundo Santos, ele apenas copiou o que já existia na Lei Orgânica, acrescentando a possibilidade de se instalar placas e outdoors nas praças. A autorização para a poluição visual foi aprovada por unanimidade.

Polêmica

Depois de descontentar a categoria dos taxistas, baixando um decreto com várias medidas sem consultar os profissionais, a administração agora está “trombando” com mototaxistas. A maioria não aceita alguns pontos de uma nova regulamentação da profissão, que deverá ser feita pelo governo. Na semana passada, uma reunião com o prefeito Otacílio Parras não evoluiu.

Confusão

A alteração na Lei Orgânica, que obriga o governo a remeter à Câmara cópia de todas as portarias do prefeito, inclusive nomeação de funcionários, ficou mesmo sem uma emenda que poderia ampliar a transparência para o “Semanário Oficial”. Por sugestão da assessoria parlamentar, os vereadores aprovaram o projeto com o texto original e Maura Macieirinha (PSDB) anunciou que vai propor novamente uma alteração, para incluir a publicação no “Semanário”.

Incoerência

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) sugeriu que a rádio Difusora, que defende intransigentemente o prefeito no caso do monitoramento, mostra incoerência. Segundo ele, os vereadores já foram criticados por apresentarem requerimentos, quando, na visão da emissora, deveriam verificar “in loco”. “Mas quando vamos até o local, agora dizem que devemos fazer requerimento”, afirmou.

Giriboni na

Santa Casa

O deputado estadual Edson Giriboni (PV) visitou a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz na semana passada, quando anunciou a liberação de emendas parlamentares e prometeu se empenhar para conseguir verbas para trocar equipamentos do hospital. Foi chamado de “nosso deputado” pelo prefeito Otacílio.

“Coisas de Política”

Almoço das Mães

Aquele jovem prefeito foi convidado a levar sua mãe para um almoço no “Clube dos Cento e Vinte”. Era uma homenagem para o Dia das Mães e a mãe do prefeito seria a grande homenageada da festa.

Após os preparativos, já saindo em direção ao clube, conforme horário marcado, o prefeito lembrou-se de um velho costume de sua mãe, considerado, por ele, deselegante. Ocorria que, após as refeições, sempre que a ofereciam algo mais, ela dizia: “Não, agora não… Já estou com minha pança estourando!”.

Então, o prefeito, querendo evitar a gafe, recomendou à sua mãe que ela deveria apenas dizer que estava “satisfeita”, mesmo porque a palavra “pança” era muito feia.

Após o farto almoço, foi perguntado à senhora se ela aceitava mais alguma coisa. Veio, então, a resposta esperada:

— Não, agora não… Já estou com minha satisfeita estourando!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)