Mira diz que foi ‘absolvido’ no caso Oapec

Ilegalidade nem chegou a ser julgada pela Justiça

porque decreto irregular foi revogado por Otacílio

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) espalhou nas redes sociais, na semana passada, que teria sido absolvido no caso da cessão irregular de um prédio público para o grupo educacional Oapec. Ele recebeu cumprimentos e “parabéns” de amigos e correligionários, mas o fato é que o caso sequer chegou a ser analisado pelo Poder Judiciário. Foi arquivado pelo Ministério Público sob o argumento de que o decreto ilegal assinado por Mira em 2004 acabou sendo revogado pelo atual prefeito Otacílio Parras Assis (PSB). Com a perda do “objeto”, não haveria justa causa para uma ação judicial, daí o arquivamento pelo Ministério Público.

A decisão de arquivar os autos do inquérito, aliás, foi publicada pelo DEBATE no dia 4 de fevereiro. O promotor Reginaldo Garcia, entretanto, remeteu obrigatoriamente seu parecer ao Conselho Superior do Ministério Público, que na semana passada homologou o arquivamento.

Em 2004, ano em que foi reeleito prefeito, Adilson Mira cedeu o prédio do antigo Colégio Companhia de Maria para a instalação da faculdade de Direito Oapec. O projeto foi aprovado pela Câmara e o curso de Direito, instalado correta e legalmente. Entretanto, somente anos depois descobriu-se que Mira também havia renovado a cessão do prédio da Escola Modelo Oapec, localizado nas proximidades do ginásio de esportes. A renovação foi por 50 anos. O contrato original prevê a renovação no próximo ano.

O decreto permaneceu em sigilo e só foi descoberto em 2016. A renovação teve como justificativa a mesma da cessão do prédio do antigo Companhia de Maria: a instalação de uma faculdade de Direito.

O Ministério Público abriu inquérito para investigar o caso, mas o prefeito Otacílio Parras antecipou-se e revogou o decreto de Mira. Para o promotor Reginaldo Garcia, sem o decreto questionado, cessou a irregularidade. O contrato voltou ter vencimento em 2019 e não mais em 2054, como autorizara o ex-prefeito Adilson Mira.

Duas décadas

O prédio da escola Modelo foi cedido no governo de Aniceto Gonçalves por 20 anos, cujo contrato previa a renovação apenas no final e por igual período. Por isso, foi renovado em 1997 pelo ex-prefeito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho. Uma nova renovação, portanto, deverá ser discutida em 2019.

O promotor Reginaldo Garcia apontou, sem seu parecer, que a irregularidade só seria consumada caso, de fato, o contrato fosse prorrogado a partir de 2019. Mas, por sugestão do próprio Ministério Público, o prefeito Otacílio Parras declarou a nulidade do decreto assinado em 2004 por Adilson Mira que ampliava a cessão. Portanto, voltou a valer a lei anterior, do ex-prefeito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho, e a irregularidade foi sanada.

O promotor também considerou que, embora o decreto que prorrogou o uso do prédio da avenida Joaquim de Souza Campos fosse ilegal, não há motivos para responsabilizar o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) numa eventual ação civil pública. Para Reginaldo Garcia, não houve dano ao erário e, além disso, já passou o prazo de cinco anos para análise do caso no Judiciário. Ou seja, atingiu a prescrição.

A decisão do Ministério Público isentou o grupo Oapec de qualquer irregularidade. A instituição deverá renegociar a prorrogação do contrato no penúltimo ano do governo Otacílio Parras.