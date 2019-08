Coluna de Geraldo Machado – Edição de 13/05/2018

O celeiro da memória

Geraldo Machado *

“Não é a qualidade do

pano que evita as nódoas”

Geraldo Negrão Machado

Na paisagem histórica, à distância enxerga-se melhor — é a memória. Tenho-a esperta mau grado das diferenças no grau de intensidade que faz vulto ao cruzá-la com a lembrança que vem e passa de relance. Aquela é arquivo, é substrato, é essência — e diz tudo. A idade (se for sã), costuma destilá-la no alambique da razão e faz da memória, um licor. Este tem de ser degustado e, a memória — rebuscada.

Gosto muito do exótico e chego a explorá-lo no falar e no escrever. O comum leva à unanimidade que, no dizer de Nelson Rodrigues, toda ela é burra. A discordância aquece e energiza. A energia nasce do atrito. Vou arranhar, coçar a memória, não à procura do exótico, que é aquilo que está fora da ótica. Vou procurar só o saudável, o espirituoso que trago nela e faz cócegas no meu passado adormecido.

Quando eu morava em Jaú e era menino que aprendia a ler, havia pelas ruas da cidade um homem que não tinha nome. Não era um mendigo, a rigor. Sofria os rigores da vida ao relento, convivendo em paz com a gente boa que o trazia vestido e alimentado com as roupas que não cabiam no cabide e com a comida que sobrava da mesa. Não mendigava, pois, o Inhola. Ele tinha brio. Esse nome que lhe davam, só ele não aceitava. Corria atrás dos moleques que o apupavam na rua. Os adultos lhe chamavam de Inhola, no trato, na familiaridade. Mas o apodo soava como escárnio, mofa, quando vinha dos meninos.

O tempo passou e, até aí, todos nós convimos. Trinta anos depois, já casado e pai, voltei a Jaú para visitar meu tio Agrício, com quem morei quando lá estudava. Homem caridoso, ele ocupava — afora a sua atividade de oficial de cartório — a direção do Asilo de São Vicente. O Asilo ficava numa chácara vizinha da cidade. Tinha como patrocinador um homem rico e benemérito — Vicente de Almeida Prado. Meu tio Agrício era casado com uma sobrinha desse fazendeiro. Fui convidado para conhecer o Asilo, a chácara. Era um brinco. Tudo bem limpo e bem organizado. Os velhos tinham ocupações e deveres. O pomar, a horta, o jardim, as instalações, as criações — tudo — era um brinco. (Gosto deste “brinco”, lembrando meu avô e meu pai. Quando eles queriam elogiar qualquer coisa bem feita, bonita, diziam assim). Por último — e de propósito — tio Agrício, sabedor do meu gosto (e ainda gosto) por serviço bem feito, convidou-me para ver o que sustentava o Asilo: verduras, leite, carne, banha e ovos. Tudo limpo e varrido. As vacas comendo nos cochos cheios de capim verde. Limpas, sem bernes nem carrapatos. Os bezerros bem mamados e bem amados, gordos, deitados na cocheira forrada de capim seco, quentinhos (era de inverno a estação). Água limpa nos bebedouros e tudo cheirando estábulo, cocheira — amônia. Só quem conhece o campo sabe o quanto cheira bem um armazém de café beneficiado, um galpão de alfafa e um depósito de feno — o fenil. Para não falar de uma capineira de capim gordura, em flor, no mês de maio. O caboclo, infenso a odores, sempre suado, deu o nome de “catingueiro” a esse capim. Que injustiça com a botânica, com a natureza! Tem mais: o português navegador — acostumado com a maresia —, posto em contato com a nossa selva, deu o nome de pau-d’alho a uma árvore com as folhas que lembram o cheiro do alho. O índio dava-lhe o nome de ibirarema ou guararema: pau, madeira que fede. Para ele, o que não cheira, fede.

Mas, de minha parte, para não misturar alho com bugalho e não me perder nos igarapés das divagações, valho-me do celeiro da imaginação antes que, um dia, o caruncho venha com a idade e faça dela — a minha lembrança — o seu arraial.

Vou voltar a Jaú, ao Asilo do benemérito Vicente de Almeida Prado, ver a cocheira cheirando amônia, olhar o gado de pêlo lustroso, nédio — como era bonito dizer nos velhos tempos de Virgílio. Quem trazia tão varrido o esterco; tão provida de capim a manjedoura; tão limpa a água das tinas de beber — tão escovadas as vacas com os bezerros bem nutridos, aos seus pés? Pasmem! – o INHOLA. Juro que — de mim — sem culpas, tomou conta a amarga saliva do remorso. Vê-lo, ali, bem maior do que o via na infância, mesmo dobrado no cerviz pelo peso das humilhações e do menospreço. Grisalho dos cabelos e da barba rarefeita, ele estava ali, à minha frente, calçado de botinão. Segurava pelo cabo um tridente e parecia mesmo o Netuno ressurgido das ondas sonoras da irrisão, da troça — da chacota. Tive vontade de beijar-lhe as mãos, unir os calos — da sua palma e da minha alma. Não faria por mim, mas pela minha geração que, se lá estivesse (toda viva como eu), se sentiria rendida e envergonhada, pequena diante de tanta grandeza — a maior delas — a mal vestida. O Inhola era feliz. Houvessem nódoas na sua roupa, essas vinham do seu trabalho e não, por acaso, da caridade daqueles que o vestiam, sem ligar para a qualidade do pano, fosse este a seda, o linho, o algodão, o trapo.