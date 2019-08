Coluna de João Zanata Neto – Edição de 13/05/2018

Sombra

João Zanata Neto *

Observo o seu pensamento e sei que conspira contra os meus desejos. Você sempre foi a alma obscura a me perseguir. É demais para você que eu exista. A minha vida seria indiferente sem você. Mais leve eu seria sem a sua presença. Que abismo seria notado se não houvesse um grande penhasco?

Mas, eu não sou grato por você me seguir. A vida sempre foi injusta e tornei-me tirano. Eu não suporto ver-lhe assim, arrastando-se aos meus pés. O mundo sempre foi cruel e tornei-me rude.

Para que me entenda: a minha moral não é deste mundo. Para que me compreenda: o meu amor é supremo. Para que não me estranhe: o meu antagonismo é um relativismo.

Eu sou do norte milenar. Eu sou do sul pioneiro. Não tenho fronteiras, cancelas ou chancelarias. E se isto for verdade, eu não sou de lugar nenhum.

Mas, isto não importa. É coisa do mundo e eu não sou deste mundo. Mas, você é de todo mundo. Quão vadia é a sua perfídia, pobre alma parasita.

Observo o seu temperamento e sei que inspira a minha morte. Você sempre foi a obra obscura a caçar os meus anseios. É demais para você que eu respire. A minha vida seria perene sem você. Menos breve seria sem a sua presença. Que inferno seria notado se não houvesse um paraíso?

Mas, eu não sou grato por você me iludir. Para que me entenda: a minha verdade não é deste mundo. A vida sempre foi impiedosa e tornei-me insensível. Para que me compreenda: a minha virtude é suprema.

Eu não suporto ver-lhe assim, suplicando aos meus pés. Para que não me estranhe: o meu anseio é um receio. O mundo sempre foi uma farsa e tornei-me personagem.

Eu sou milenar. Eu sou pioneiro. Mas, isto não importa. O tempo não tem fronteiras. Ele é a verdade ou a mentira. Ele é um lugar ou lugar nenhum.

Mas, você é mundana. Uma coisa do mundo. Quão pobre é a sua alma, perfídia parasita.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.