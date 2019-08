Documentos sugerem que empresa ‘apenada’ montou outra ‘laranja’

Proibida de participar de licitações, ‘Dux Concursos Públicos’

tem ligações estreitas com a recém-criada “Fortis Consultoria’

Penalizada por várias prefeituras com a proibição de licitar ou contratar com o Poder Público, a empresa Dux Concursos, com sede em Santa Cruz do Rio Pardo, pode estar operando no mercado sob outro nome, a “Fortis Consultoria”. Oficialmente, o dono da empresa fundada no ano passado, logo após a Dux começar a enfrentar problemas com prefeituras, é o mecânico Tiago Luiz da Silva, que também já foi proprietário de um bar. A “Fortis” fica no início da avenida Ariosto de Moura César, no bairro Nagib Queiroz, num imóvel sem características comerciais. É, por sinal, a residência do empresário.

As coincidências são muitas, mas o empresário Fábio Moretti, ex-sócio e marido da proprietária da Dux, Lidiane Elizabeth Augusto, diz que abandonou o ramo de concursos públicos por enfrentar muitos problemas. Ele garante que apenas auxilia vários amigos na condução de empresas, entre eles Tiago Luiz da Silva. Fábio afirmou que a Dux está sendo descontinuada e apenas mantém seu site porque ainda há documentos publicados que interessam aos antigos clientes.

A Dux Concursos Públicos funciona desde 2005 e promoveu dezenas de licitações em prefeituras e Câmaras de São Paulo. A partir de 2015, entretanto, passou a ser alvo frequente de denúncias sobre fraudes em concursos e até venda de gabaritos. Enfrentou ações judiciais e é investigada pelo Ministério Público em alguns municípios.

Com tantos problemas, a Dux foi penalizada por prefeituras, uma medida prevista na lei de licitações. “Apenada” pelas prefeituras de Itaporanga, Ipeúna e Santa Cruz do Rio Pardo, ela ficou impedida de participar de licitações e contratar com o Poder Público durante um determinado período.

No caso da Dux, a empresa obteve outro CNPJ como consultoria, mas voltou a ser apenada. No mês passado, o Tribunal de Contas do Estado, mediante publicação no “Diário Oficial”, trouxe a penalização da “Dux Consultoria” até novembro de 2019. Durante este período, a empresa não pode contratar com o Poder Público, restringindo sua atuação a atividades privadas.

‘Alternativa’

Foi, então, que surgiu no mercado a Fortis Consultoria, também com sede em Santa Cruz do Rio Pardo. O proprietário mora no bairro Nagib Queiroz, onde também é a sede da empresa fundada em julho do ano passado. A “Fortis” já realizou concurso para prefeituras de Nova Castilho-SP e Itaju-SP, além da Câmara Municipal de Mairinque, na região metropolitana de Sorocaba.

As coincidências com a Dux são muitas, a começar pelo site, que tem a mesma aparência, mudando-se somente a cor e o nome da empresa. Mas a Fortis também assumiu praticamente os mesmos clientes da Dux nos últimos meses.

No concurso público realizado em Mairinque, para duas vagas na Câmara Municipal, dois fatos mostram que as ligações entre a Dux e a Fortis vão além de simples amizades. Apesar de terem CNPJs diferentes, a inscrição da Dux consta no boleto de pagamento para os candidatos que prestaram o concurso público promovido pela Fortis. Com isso, o dinheiro arrecadado pela Fortis vai para um sistema bancário administrado pela Dux.

Mas não é só. Na abertura dos envelopes das propostas dos licitantes que disputaram o direito de promover o concurso público da Câmara de Mairinque, o proprietário da Fortis oficialmente mandou um representante, devidamente autorizado por uma procuração. Era Fábio Moretti, o antigo dono da Dux.

Dono da Fortis era

funcionário da Dux

O mecânico Tiago Luiz da Silva admitiu ao DEBATE, na última sexta-feira, 11, que já trabalhou na Dux Concursos, mas que hoje é empresário no mesmo ramo de atividade. Ele nega ser um “laranja” de seus antigos patrões. “Eu saí da Dux exatamente porque a empresa foi penalizada e não conseguia mais trabalhar. Na verdade, neste ramo um quer ferrar o outro”, afirmou. “O Fábio é perseguido”, disse, referindo-se ao antigo dono da Dux.

Tiago garante que o escritório de sua empresa, a “Fortis Consultoria”, fica realmente no bairro Nagib Queiroz, em sua própria residência. Sobre o fato do boleto do concurso público da Câmara de Mairinque constar o CNPJ da Dux, o empresário disse que ainda não conseguiu abrir uma conta bancária e, por isso, “emprestou” a conta da empresa onde trabalhou. “Eu tenho um bom relacionamento com meus antigos patrões. Nunca tive nenhum problema e, como amigos, eles estão me ajudando”, informou.

Sobre o site da Fortis, que é praticamente idêntico ao da Dux, Tiago Silva contou que conseguiu a mesma plataforma junto ao Centro Paulista, empresa que desenvolveu a página na internet. “Como a plataforma já estava pronta, eu consegui uma cópia, apenas mudando o nome e a cor. Não há problema algum nisso”, disse Tiago.

Perguntado sobre quem representou a Fortis na licitação em Mairinque, o empresário confirmou que enviou um representante, munido com uma procuração, mas ressaltou não se lembrar do nome dele. Minutos depois, o próprio Fábio Moretti admitiu que representou a Fortis naquele município (leia abaixo).



O dono da Fortis disse que não possui contrato com os empresários da Dux para uma parceria. “É amizade mesmo”, insistiu.

Tiago também admitiu que ajuda a fazer a prova aplicada nos concursos públicos. “Sou auxiliar de almoxarifado de uma mecânica, mas tenho curso técnico em Administração. Por isso, possuo boa experiência na área administrativa”, afirmou.

Ele também contou que já foi proprietário de um bar ao lado do supermercado Almark, com temática sobre rock, mas desistiu. “O comércio está muito ruim. Penso até em montar um novo bar, mas minha mulher não deixa”, disse.

Sócio da Dux garante

que desistiu do ramo

O empresário Fábio Moretti, ex-sócio e marido da proprietária da Dux Concursos Públicos, disse que está se retirando do ramo de consultoria após enfrentar uma série de problemas com prefeituras, segundo ele motivados por denúncias de concorrentes. Muitas destas empresas, segundo Fábio, foram criadas por ex-funcionários da Dux. “É um ramo ingrato e eu não quero mais”, diz.

Fábio afirmou que está “ajudando” Tiago Silva, dono da Fortis, apenas por amizade. “Os outros me derrubaram”, contou, sobre concorrentes.

Segundo Fábio, o sistema bancário para arrecadação das inscrições de concursos não é autorizado de um dia para o outro. Ele afirmou que o Banco Central vai impor ainda mais restrições, o que torna difícil qualquer empresa conseguir uma conta. “É por isso que eu emprestei a minha conta ao Tiago, até que ele consiga acertar a dele”, afirmou.

Fábio Moretti revelou que está desativando a Dux e que o site ainda está no ar porque há documentação publicada que interessa aos antigos clientes. “Hoje, eu estou prestando serviços a diversos ramos, inclusive o de concursos. Também dou assessoria para arbitragens e qualquer outra empresa. Apenas preciso trabalhar”, disse.

O empresário também disse que cedeu a plataforma do site da Dux para a Fortis montar o seu. A área de expedição automática de boletos continua com o mesmo CNPJ.

Ele também admitiu que representou a Fortis na licitação realizada na Câmara de Mairinque, mas faz o mesmo com outras empresas. “Podem me pagar R$ 100 que eu vou, sem problemas”, disse.