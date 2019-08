Emoção: Centro Social promoveu homenagem às mães

A comemoração do “Dia das Mães” no Centro Social São José, em Santa Cruz do Rio Pardo, foi, no mínimo, inusitada. Na última quarta-feira, 9, ao invés dos filhos, foram as mães que prepararam uma apresentação especial para os pequenos.

A ideia surgiu durante as reuniões do grupo de convivência “Semear”, coordenado pela assistente social Sandra Mira. “Há dois meses começamos a oficina de iniciação musical. Estamos ensaiando um repertório de música sacra. Nossa primeira apresentação será para as crianças do Centro Social. Depois, esperamos receber convites das igrejas da cidade”, conta Sandra.

Cerca de 30 mulheres fazem parte do projeto, a maioria de baixa renda. Segundo Sandra, o objetivo do grupo é trocar experiências e conhecimentos. “Elas aprendem coisas que podem se tornar, inclusive, uma fonte de renda. Já tivemos uma oficina de produção de sabão com a professora Maria Cecília, responsável pelo “Aprendizes de Sodrélia”. Também aprendemos a fazer esfihas com uma das participantes que trabalhou em padaria. A vontade delas, agora, é mexer com artesanato”, relata Sandra.

O evento do “Dia das Mães” ainda reservou uma surpresa para todas as mulheres. Sem que elas soubessem, os filhos também ensaiaram e apresentaram uma performance musical com as monitoras do Centro Social. Foi um misto de música e lágrimas de emoção.