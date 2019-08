Paulo Skaf formaliza convênios do Sesi nesta quarta-feira, em Ourinhos

Dirigente da Fiesp é pré-candidato

na disputa pelo governo de São Paulo

O presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo Skaf, estará em Ourinhos nesta quarta-feira, 16, para assinar convênios de educação e esporte com diversos municípios. Às 10h, o dirigente estará no Sesi de Ourinhos, que comemora 20 anos da criação do “Centro de Atividades Manoel da Costa Santos”, na rua Prof.ª Maria José Ferreira, 100, bairro das Crianças. Skaf vai assinar os convênios do projeto “Atleta do Futuro” e também do Sistema Sesi-SP de Ensino.

Às 15 horas, ele deve assinar os convênios de esporte e educação com o município de Manduri. Às 17h, Skaf segue para Chavantes, onde assina o “Atleta do Futuro” no Centro Cultural.

Em todo o estado de São Paulo são mais de 100 mil alunos beneficiados pelo programa, que envolve 187 prefeituras conveniadas. Desde 2008, o “Atleta do Futuro” tem estimulado a prática esportiva e a cidadania de crianças e adolescentes. Além de introduzir a prática esportiva aos participantes, os alunos recebem orientação em temas transversais como saúde, trabalho, consumo consciente, meio ambiente e pluralidade cultural, dentre outros. Os instrutores trabalham para difundir valores como ética, superação, autoestima e socialização, com o intuito de ajudar o aluno a se desenvolver de modo pleno.

Além das assinaturas dos convênios, o Sesi de Ourinhos terá vários eventos simultâneos sendo realizados nesse dia especial, todos para comemorar os 20 anos do Centro de Atividades, que oferece educação, esporte, cultura, lazer e qualidade de vida aos trabalhadores da indústria, seus familiares e também para o público geral.

Haverá festivais e oficinas esportivas, envolvendo alunos do programa Atleta do Futuro, apresentação de projetos integradores dos alunos da escola, exposição da Unidade Móvel de Ciência e Tecnologia e apresentação musical dos alunos do Sesi de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo.

Também haverá exposição de robótica pelos alunos. Aliás, Ourinhos tem tradição em torneios de robótica. Os alunos do Ensino Fundamental e Médio que integram a equipe Robotics School disputaram em março deste ano a Etapa Nacional do First Lego League, em Curitiba. O time ficou entre os 10 melhores do país e conquistou vaga para torneio internacional FLL Open Europe, que será realizado na Hungria de 16 a 19 de maio. O time embarcou segunda-feira, 14, rumo ao país europeu.