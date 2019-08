Prefeito de São Pedro atende sindicato

Pelo menos o “vale-compra” dos

servidores terá reajuste em 2018

Na última segunda-feira, 7, o prefeito de São Pedro do Turvo, Marcos Pinheiro (PR), e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Ademir Palko, se reuniram para discutir as reivindicações da categoria. Foi a primeira discussão para tentar resolver o impasse entre os trabalhadores e a atual administração.

Alguns pontos foram parcialmente definidos, como a fixação da data-base em maio. De acordo com o sindicato, o prefeito não apresentou proposta de aumento salarial, sendo anunciado apenas o reajuste da inflação, de 1,81%. No entanto, Pinheiro concordou com um acréscimo no vale-compra no valor de R$ 75,00. Na pauta da reunião, também foi debatida a proposta para os servidores terem direito a um atestado para acompanhar seus filhos em consultas médicas. Segundo o sindicato, não houve posicionamento de Marquinhos a respeito do assunto, embora o benefício não esteja descartado.

Ademir Palko conta que, desde 2017, tentava, sem sucesso, discutir as pretensões dos servidores com a prefeitura de São Pedro do Turvo. “Foi um primeiro passo. Vamos fazer uma assembleia e levar essas informações ao conhecimento dos trabalhadores. Esperamos um maior diálogo com a administração a partir de agora”, disse.

No último dia 18 de abril, integrantes do sindicato chegaram a realizar um ato durante a sessão na Câmara de São Pedro do Turvo. Portando faixas, o objetivo foi chamar a atenção dos vereadores para a situação. Um ofício solicitou que o prefeito Marquinhos Pinheiro aceitasse discutir as propostas. São Pedro tem o menor piso salarial da região, fixado em R$ 980.

O sindicato dos servidores públicos municipais atua nas cidades de Santa Cruz, São Pedro do Turvo, Espírito Santo do Turvo, Óleo, Taguaí, Tejupá, Timburi e Sarutaiá.