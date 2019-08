Evento acadêmico em S. Cruz terá convidados internacionais

Semana que discute os 30 anos da ‘Constituição

Cidadã’ traz peruanos à faculdade de Direito Oapec

Diego Singolani

Da Reportagem Local

De 21 a 25 de maio acontece a “II Semana da Pesquisa Jurídica” da Oapec Ensino Superior, em Santa Cruz do Rio Pardo. Na edição deste ano, o evento destaca como tema principal os 30 anos da Constituição Cidadã, promulgada no dia cinco de outubro de 1988. A programação contará com apresentações de alunos da instituição, professores, pós-graduandos, palestrantes convidados, mesas-redondas, minicursos e exposições de banners. “Serão propostas reflexões importantes sobre a nossa Constituição, algumas até polêmicas, como, por exemplo, os aspectos que já estariam ultrapassados em seu texto”, explica Milena Tarzia, coordenadora do curso de Direito.

O evento terá início na segunda-feira, 21, às 19h30, com um dos destaques da Semana, a palestra “Limitaciones y restricciones constitucionales de la propiedad en el Derecho Peruano”, ministrada pelo doutor e professor da Universidad Nacional de Cajamarca, no Peru, Eduardo Rubio Barboza.

Na quarta-feira, 23, haverá a mesa-redonda “Impactos e Significações do Impeachment no Brasil e no Peru”, a partir das 18h30, com participação dos professores Eduar Rúbio Barboza, Ivan Lago, Milena Tarzia, Benedito Ribeiro e João Gabriel Lemos. Às 20h00, os alunos do 5º e 9º termo de Direito farão a simulação de júri popular “Do lazer ao delito: baile frustrado por tentativa de homicídio”, sob orientação do professor Homell Martins Pedroso.

A programação segue na quinta-feira, 24, com a mesa-redonda “Aspectos polêmicos da prisão em segunda instância”, às 18h00, com os professores Napoleon Nunez Huaman, Eduar Rúbio Barboza, Ivan Lago, Vinícius Gonçalves Rodrigues e Homell Martins Pedroso.

Na sexta-feira, 25, às 18h, os professores Luiz Alejandro Valdez Leon, Eduar Rúbio Barboza, Thiago Vinha, Ivan Lago e Vinny Pellegrino compõe a última mesa-redonda, “Relações de consumo e contratos financeiros”. A palestra de encerramento, às 20h40, que seria realizada pelo professor de Direito Processual Civil da USP e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Cândido Rangel Dinamarco, foi cancelada por motivos de saúde. Em substituição, no mesmo horário haverá apresentações do juiz federal Gustavo Alves Cardoso e do doutor, professor e juiz de Direito Abelardo Baptista Pereira Filho, que leciona, entre outras instituições, na PUC-PR, UEL, Escola da Magistratura do Paraná e Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná.

A programação da II Semana da Pesquisa Jurídica contará ainda com diversas atividades nos períodos da tarde e noite, durante os cinco dias. O cronograma completo pode ser consultado no site da Oapec.

As inscrições para o público estão sendo feitas na secretaria acadêmica da faculdade, na praça Pedro César Sampaio, antigo colégio “Companhia de Maria”. A participação é gratuita e as vagas são limitadas.

“Cidadã”

A Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, batizada de “Constituição Cidadã” pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães, tornou-se o principal símbolo do processo de redemocratização nacional. Após 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebia uma Constituição que assegurava a liberdade de pensamento. Foram criados mecanismos para evitar abusos de poder do Estado.

A Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985 pelo presidente José Sarney, trabalhou durante 20 meses. Participaram 559 parlamentares (72 senadores e 487 deputados federais), com intenso diálogo com a sociedade.

Durante cinco meses, cidadãos e entidades representativas encaminharem suas sugestões para a nova Constituição. Cinco milhões de formulários foram distribuídos nas agências dos Correios. Foram coletadas 72.719 sugestões de cidadãos de todo o País, além de outras 12 mil sugestões dos constituintes e de entidades representativas.

Cidade teve deputado

constituinte em 1945

Com a deposição de Getúlio Vargas em 1945 e o fim do Estado Novo, o País voltou a viver um breve momento democrático com a Constituição de 1946. Um ano depois, houve também a Assembleia Constituinte do Estado de São Paulo e um de seus integrantes foi o deputado santa-cruzense Leônidas Camarinha, que participou da promulgação da Constituição Paulista em 9 de julho de 1947.

Na Assembleia Legislativa, há um monumento em homenagem a estes constituintes, onde consta o nome de Camarinha.

Com o golpe sofrido por João Goulart em 1964 e o endurecimento do regime militar, os trabalhos da Assembleia Legislativa paulista foram interrompidos até 20 de maio de 1965. Nesse período, o poder de legislar nos Estados era dos interventores ou governadores nomeados pelos militares.