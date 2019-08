Literatura: ‘Amor autêntico’

Amor autêntico

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

Quando ouvimos sobre pais que cuidam de seus filhos desde o nascimento, que brincam, trocam fraudas, educam e estão presentes da mesma maneira da mãe, é normal dar muito mais valor a eles. Afinal, pais que anseiam estar tão próximos assim do crescimento do filho ainda não é um número significativo na cultura brasileira.

E é muito bom que isso esteja mudando em diversos lugares do mundo, ter um pai perto da educação de uma criança, que constrói e mantém um vínculo afetivo, faz com que ela tenha um novo olhar quando amadurece.

Até algum tempo atrás, o relacionamento entre os dois eram marcados pelo distanciamento e pela postura autoritária e enrijecida da figura paterna. Quanto mais envolvida for a figura paterna, melhor será a capacidade do filho de compreensão, de apreensão sobre o que acontece ao redor e sobre conhecimento.

É interessante notar o interesse da figura masculina em querer participar mais da vida de seus filhos, mesmo assim, no campo do comportamento ainda é muito difícil presenciar mudanças. A divisão de tarefas dentro da casa, por exemplo, soa para a maioria das mulheres como uma utopia. A igualdade até então defendida por todos é quebrada, isso retrata que a lógica da igualdade de gêneros não segue um caminho gradual e linear.

Mudanças sociais e profissionais significativas aconteceram, acontecem e ainda acontecerão muito mais. Mas com a entrada brutal da mulher na força de trabalho, ela claramente ficou sobrecarregada. Infelizmente, ainda se culpa a mãe pelo eventual fracasso de um filho, pela sua má criação ou pela sua pouca educação. Quando alguém é mal educado, sempre se ouve aquela pergunta, “sua mãe não te deu educação?”. Mas nunca a palavra pai é colocada para substituí-la.

Para uma mulher ser suficientemente boa, ela precisa ter filhos educados, bem estudados, precisa também ter uma boa carreira, cozinhar bem, ter um grupo de amigas com quem sair às vezes, aprender a ser independente e controlada mesmo que seu estado emocional esteja uma loucura, precisa ler bons livros, praticar exercícios, usar manequim 40 e ter um homem ao seu lado que reconheça seu valor. Não é preciso dizer mais nada. Isso não é uma regra, mas vale lembrar que mulheres bem sucedidas são estereotipadas justamente nessa fórmula.

Mas é bom não se enganar, isso é o padrão básico que colocaram para as mães. Também que a figura masculina não seja esquecida, e que não se esqueça de ajudar. O momento é muito importante, a vida tanto do homem quanto da mulher teve grandes mudanças. E não acabou, vem mais por aí.

O importante no momento é saber tomar as decisões certas. E saber também que não há um padrão para ser a mãe perfeita do século XXI, e de verdade, mãe nenhuma gosta de se tornar realmente um clichê. Ela gosta mesmo é de ser única, de ter personalidade própria, de ser notável. Não existe coisa comum que pode ser dada a elas de presente. Algumas ganharão um carro no dia de hoje, outras um anel, um vestido, um perfume ou uma rosa. Mas existe um presente que é exemplo a ser dado, o amor e o respeito a todas elas.

* Nath Camilo é escritora santa-cruzense, autora de “A Névoa Cinza do Paraíso” e outros livros