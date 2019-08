Cartas – Edição de 13/05/2018

‘Notícias quentes’

O mês de maio começou com notícias bem “quentes”. Vamos a elas.

1 – O Prêmio Nobel de Literatura, que existe desde 1901, bem antes de meu pai nascer, foi cancelado neste ano, pela primeira vez, por motivo de assédio sexual no mundo. Meu Deus!

2 – A Casa da Moeda do Brasil, depois de modernizada e fabricar bilhões de moedas no passado, agora teve de dispensar muitos funcionários e está precisando terceirizar seu trabalho por motivo da corrupção de políticos. Meu Deus!.

3 – O maior doleiro internacional, Dario Messer, está foragido, e nossos magistrados ou policiais (não sei ao certo) terão de fazer aulas com doleiros para poder depois julgá-los. Meu Deus!

4 – No espaço de 5 anos, Temer e Eduardo Cunha gastaram 6 bilhões de reais no Propinaduto, com políticos e empresários.

5 – No Brasil, cada pessoa ou família paga 500 reais por mês só de impostos naqueles bens que são obrigados a comprar: alimentação, higiene, vestuário, farmácia, luz, água, IPTU, telefone, etc, etc, etc.

6 – Nunca vi um opositor do regime político russo, de uns anos para cá, ter aparecido. Agora veio a notícia de que um foi preso. Meu Deus!. Sinal dos tempos.

7 – Doleiros vão dar curso aos procuradores da República sobre como fazer lavagem de dinheiro. Diz que eles não sabem. Meu Deus!

8 – Vereadores de Cuiabá ganham 15 mil reais por mês, fora as mordomias, enquanto professores receberam um aumento miserável de 7%. Meu Deus!

9 – Dizem que o celular, que todo mundo usa, tem mais micróbios que um banheiro público.

10 – Nos EUA há 5 milhões de milionários e também muita gente lá é preconceituosa. Por falar neles, Nova Iorque está vermelha por causa das folhas das árvores, que mudam de cor nesta época do ano do ano. Maravilhosa, vi na TV.

E termino aqui porque estou falando de b-e-l-e-z-a e chega de falar em feiúra.

— A. M. Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Relação mãe-filho

Pesquisadores do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão fizeram um interessante estudo sobre relação mãe-filho e que foi publicado na revista Ciência & Saúde Coletiva. O estudo avaliou os fatores associtados a prejuízos na relação mãe-filho com 3.215 mães de crianças entre 15 e 36 meses de idade, residentes em São Luís, realizada de abril de 2011 a março de 2013. Diversos fatores podem interferir na relação mãe-filho. Estudos sobre as diferentes características maternas e esta relação são escassos e avaliam principalmente mulheres com psicopatologias. Este estudo avaliou os prejuízos na relação mãe-filho considerando as características demográficas, socioeconômicas, da saúde reprodutiva e da saúde mental das mães bem como das condições do nascimento das crianças.

O desenvolvimento da relação entre a mãe e o bebê é de grande importância, especialmente ao longo dos primeiros anos de vida, em que a criança necessita de um relacionamento afetivo contínuo para se desenvolver de modo saudável. A existência de prejuízos nesta relação pode condicionar o desenvolvimento infantil gerando alterações nos níveis cognitivo, emocional e social.

A literatura retrata prejuízos na relação mãe-filho associados à menor renda e escolaridade (Ferreira e Lima e Popp et al.), quanto à capacidade de responder às necessidades da criança, apresentam maior dificuldade em reconhecer e responder aos sinais da criança, maior negatividade verbal, baixo calor afetivo, menor envolvimento e menos suporte às atividades da criança.

O tipo de parto também parece interferir na relação mãe-filho. As mães submetidas à cesariana, sobretudo quando não planejada, expressaram reação inicial menos positiva com o bebê, que se manteve por até seis semanas. Do mesmo modo acontece com os partos instrumentais, por serem mais estressantes.

Por outro lado, relações mais adequadas têm sido referidas em estudos cujos bebês foram amamentados ao seio e cujos pais são casados, pois pais solteiros ou que somente coabitam tendem a ter relações mais instáveis afetando a capacidade das mães de proporcionar um ambiente estimulante, particularmente logo após o nascimento de uma criança, quando estão emocionalmente vulneráveis. Segundo Klaus et al., a amamentação ao seio apresenta efeito tranquilizante sobre a mãe o que tende a aumentar seu elo com o bebê e deixá-la mais sensível.

Neste estudo, a prevalência de prejuízos na relação mãe-filho foi de 12,6% e esteve associada à menor escolaridade, não ter planejado a gravidez, ter consumido bebida alcóolica durante esta, estresse e depressão. Números maiores que em outros estudos realizados no Japão (7,7%), Alemanha (7,1%) e Bélgica (8,5%).

Os achados de Benzies et al. sugerem que filhos de mães com estresse devem receber acompanhamento adicional para reduzir o risco de atraso no desenvolvimento global. O mesmo ocorre com outro aspecto, a depressão, corroborado neste estudo.

Estes resultados apontam para a importância da atenção voltada para saúde mental das mulheres ao longo da assistência pré-natal, como prevenção de problemas psicológicos.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Mães empreendedoras

Empreender é um caminho muito solitário. É solitário para você se “auto motivar” diariamente, para a superação dessa jornada e principalmente para as decisões que terão de ser tomadas. Eu acreditava, mas pensava que em algum momento poderia dar errado. Não deu, mas sempre acho que pode dar. Achei que poderia dar errado quando chegasse o primeiro filho. Não deu. Empreendedores têm uma essência mais inquieta e esse ponto forte é, sem dúvida, um motor capaz de fazer a engrenagem funcionar – mesmo com um bebê no colo.

Vi meu projeto de TCC virar meu projeto de vida aos 22 anos de idade. E a maternidade acompanhou todo o processo sem precisar ser adiada. Essa história eu gosto de contar para você que, assim como eu, empreende solitária. Não tenha medo, pois é realmente possível unir as duas coisas. Casei aos 25 anos e engravidei a primeira vez aos 27. Perdi dois bebês e descobri a trombofilia, que me trouxe uma outra jornada: engravidar e continuar mantendo o foco. Depois de 333 injeções dei à luz uma menina – que chegou para completar a família e, claro, ensinar ainda mais a colocar as prioridades no lugar.

Fiz home-office desde que cheguei em casa com ela. Embora tivesse me estruturado internamente, há assuntos que só o dono é capaz de responder pelo seu negócio. E quem empreende sabe que se desconectar do negócio é difícil. Às vezes, aquele projeto que você tanto queria chega na hora mais conturbada da sua vida. E comigo não foi diferente. Vi novos clientes e projetos irrecusáveis chegarem quando ela tinha 45 dias de vida e aquela pessoa que você apostou para te cobrir sair da empresa. Me vi ali, aceitando o crescimento da empresa no momento em que deveria estar assistindo Discovery Kids e acertando a pega da amamentação.

Tive vontade de jogar tudo para o alto, mas já tinha percorrido 8 anos de trabalho e isso me dava um orgulho imenso – sei que ela vai se orgulhar no futuro também. Nunca esqueço que montei um berço do lado da minha mesa, com trocador e mamadeiras, e fiz um processo seletivo amamentando. Por escolha minha, tomei decisões com a realidade que tinha naquele momento. Mais uma vez, tinha a certeza que não daria certo. Deu e não só deu, como foram as melhores profissionais que poderiam estar do meu lado naquela fase. Por isso, cerque-se de bons profissionais para lhe auxiliar nessa etapa. Por mais que você se estruture, imprevistos sempre podem acontecer.

Depois de três meses em home-office com contatos diários por telefone e por vídeo com a equipe, voltei ao escritório alguns dias da semana e fui aumentando gradativamente minhas idas. Mudei a empresa de bairro para estar ao lado do meu maior suporte familiar: os avós. Trabalhava, amamentava, voltava para trabalhar, e vez ou outra levava trabalho para casa quando o prazo apertava.

A rotina é puxada? Sim. Conciliar é difícil? Sim. Dá vontade de surtar? Sim. É perfeitamente compreensível que a tarefa de cuidar de um bebê e de uma empresa é desgastante mas, a decisão do que será melhor só você pode tomar. Eu escolhi dançar conforme a música. Não perdi o prazo dos clientes e nem o prazo da amamentação, dos horários com o pediatra, dos remédios, trocas de fraldas, das brincadeiras, os primeiros passos. Empreender ainda te dá a liberdade de, com o passar dos meses, estabelecer uma nova rotina. Aquele ser que parece tão frágil vai ser o que vai te fazer mais forte no final. Aquele que lhe dará mais força para lutar diariamente pelo seu negócio. Nessa rotina de equilibrar pratos, consegui manter ela comigo até 1 ano e 3 meses. Depois a escola entrou para deixar tudo mais regrado, e ela deixou saudades no escritório.

Hoje, ao olhar para trás, me pergunto como consegui e vejo que, a jornada está ainda melhor. Aprendi que as horas extras são na minha casa, com minha filha. Que o horário comercial é comercial mesmo. Que casos especiais são casos especiais mesmo. Que é perfeitamente possível resolver as coisas das 9h às 18h e que tem o dia seguinte para continuar. As prioridades me ajudaram a ser mais produtiva e não ter distrações, porque produtividade virou sinônimo de resultados e mais tempo com ela. Afinal, eu tenho um compromisso muito importante me esperando em casa: minha família.

Hoje ela está com quase 2 anos. Sua chegada me ajudou a reestruturar a empresa, a equipe, a marca, o nosso posicionamento e os nossos resultados. Mudei de endereço novamente e escolhi outra cidade, que me permite ter qualidade de vida no trabalho e na vida pessoal. E quando, no auge das emoções, alguém te disser “Calma, essa fase vai passar”, acredite. Ela passa.

— Talita Scotto (S. Paulo-SP)

A queda do prédio

Muito se tem falado (na mídia e nas redes sociais), sobre o incêndio que levou ao desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida, localizado no Largo do Paissandu, em São Paulo. O incidente que deixou, segundo informações dos noticiários, 146 famílias desabrigadas e pessoas ainda desaparecidas, marcou o dia 1º de maio.

Entre os diversos tipos de comentários e leituras sobre o acidente, é possível encontrar, por um lado, opiniões que culpabilizam as famílias e o próprio movimento de luta por moradia por terem ocupado o prédio sem a priori, condições de habitabilidade e, por outro, os que conseguem ler nesta tragédia a real situação da ausência de condições ao acesso à moradia pelas camadas mais pobres.

Mas o que leva estas famílias a ocupar um prédio supostamente condenado? Por que elas não foram morar em outro local, mais seguro? Diante de tantas especulações acerca do que poderia ter sido feito para evitar o acidente, ou ainda, quem seriam os culpados, o que se pode considerar é que a ocupação do Edifício Wilton Paes de Almeida, e de tantos outros imóveis ocupados de forma precária em diversas cidades do Brasil, é um reflexo da formação social desigual histórica do Brasil. E, sim, os desdobramentos deste quadro de desigualdade levam milhares de famílias a, como única alternativa, ocuparem espaços com pouca ou sem nenhuma condição de morar. Isso não é uma escolha, mas a falta dela!

Assim como a alimentação e a saúde, a moradia é uma necessidade humana, pois, além se ser um abrigo, é também um local de identidade e privacidade. Nesse sentido, a ocupação do Prédio no Largo Paissandu materializa a luta por espaço, como forma, ainda que precária, de suprir uma necessidade humana. Esta forma de ocupar vazios urbanos é também meio de se efetivar um direito garantido tanto na Constituição Federal de 1988, quanto no Estatuto da Cidade: o direito à moradia.

Ocorre que o direito de morar não se resume apenas a ocupar ou fazer o uso de uma unidade habitacional. Outras necessidades devem ser supridas, como o acesso à água tratada, à energia elétrica, ao transporte, às políticas de saúde, de educação. Em uma situação de ocupação, esses itens também tendem a ser providos de forma improvisada. Como por exemplo, ligações “clandestinas” de rede energia elétrica, que por sua vez, tendem a causar incêndios. Teria sido este o motivo que levou o desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida, localizado no Largo do Paissandu? Parece ser uma das hipóteses.

O déficit habitacional no Brasil é um problema estrutural, pois diz respeito ao modo como, historicamente, se deu o uso e a ocupação do solo, bem como a produção de moradias nas cidades brasileiras. Em detrimento do uso social do solo, as cidades brasileiras são planejadas como grandes centros comerciais e não como espaços a serem vividos por aqueles que a habitam. As cidades são planejadas sem considerar políticas habitacionais e outros serviços públicos, como saúde, educação, transporte, entre outros, que de fato atendam a demanda dos cidadãos. Neste cenário, o solo e a moradia são meras mercadorias, cujo valor, não está ao alcance da maioria das famílias, principalmente as de menor renda.

Se a questão é como evitar este tipo de tragédia, teríamos de debater a urbanização no Brasil e indagar o porquê de poucos terem muito, e muitos terem tão poucos para viver. Mas, em poucas palavras, podemos afirmar que só quando a moradia deixar de ser vista como um bem, uma propriedade, objeto de especulação e garantia de lucro, e passar a ser considerada, tanto pela sociedade, quanto pelo poder público, como um direito básico, é que este tipo de tragédia será, quem sabe, reduzida. Isto significa que acidentes como o que ocorreu com Edifício Wilton Paes de Almeida podem ser evitados se a população tiver outras alternativas de moradias nas cidades onde vivem. Ocupar não é crime, ocupar um abrigo/uma moradia é uma necessidade humana!

— Valdirene da Rocha Pires (São Paulo-SP)

“Fotos do Leitor”

Hotel familiar Tayo

— O servidor público aposentado Edílson Arcoleze Ramos de Castro guarda em seus arquivos fotográficos uma imagem do antigo “Hotel Familiar Tayo”, que existiu em Santa Cruz do Rio Pardo provavelmente no início do século passado ou no final do século XIX. Segundo algumas informações, o estabelecimento ficava na rua Marechal Bitencourt, no local onde hoje situa-se o prédio da Vivo (ex-Telesp). Era administrado por uma família de japoneses e, inclusive, havia inscrições na língua japonesa na parede, provavelmente o nome do hotel.