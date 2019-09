Com a faca afiada

Cuteleiro de Santa Cruz ganha prêmio internacional

em S. Paulo e quer ser reconhecido na cidade e região

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Numa discreta oficina no Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo, André Rodrigues Andrade, 34, transforma pedaços de metal em sofisticadas facas artesanais. É a chamada cutelaria, prática milenar de confeccionar instrumentos cortantes que, com o passar do tempo, ganhou status de arte.

André começou a forjar suas primeiras facas há dois anos e meio, como hobby. Profissionalmente, tem se dedicado à atividade há menos de um ano.

Apesar da curta carreira, já obteve destaque, tanto que na semana passada foi premiado na Mostra Internacional de Cutelaria, realizada em São Paulo. Ficou na primeira colocação em duas categorias, melhor faca de chef e melhor cuteleiro iniciante. “Eu nem ia participar desse evento. Um amigo do Sul me ligou, dizendo que o filho tinha nascido e que ele não poderia comparecer na mostra. Aí resolveu me dar a vaga de presente”, conta André.

Ele lembrou que sequer tinha facas prontas para levar para São Paulo. “Trabalhei um mês intensamente e consegui fabricar seis peças, com as quais fui premiado”, lembra. Segundo André, o júri que selecionou os campeões era formado por especialistas no ramo, como o russo Zaza Revishvili, um dos maiores cuteleiros do mundo.

Antes de se enveredar pelo universo das lâminas, André era modelista de calçados. Por diversão, fez sua primeira faca usando uma mola de Kombi como matéria prima, inspirado pelo pai e o irmão, que já fabricavam algumas peças amadoras em casa.

Mas o interesse pelo assunto aumentou. Decidiu, então, realizar um curso com Fábio Prandini, em Bernardino de Campos, seu primeiro mestre cuteleiro, e suas facas começaram a chamar a atenção. Na época, André confeccionava as peças na fábrica de sapatos onde trabalhava, nas horas livres, com autorização e incentivo do patrão.

A pequena produção era sorteada em rifas que André vendia — e ainda vende — em vários bares da cidade. Quando a fábrica de sapatos teve de fechar as portas, André decidiu encarar a dificuldade como estimulo para mudar definitivamente de profissão. “Com apoio financeiro de alguns amigos e o dinheiro das rifas, consegui fazer um curso com o Dionatam Franco, em Ibitinga. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil e me propiciou uma formação muito sólida”, contou André.

A mando do freguês

Em sua oficina, o jovem cuteleiro trabalha com diversos materiais, que variam de acordo com o modelo e aplicação da peça. “Uma faca de chef não pode ser muito pesada, por isso uso um aço menos espesso do que o de uma faca de caça. O aço damasco, até por seu apelo estético, tem sido muito procurado”, conta.

André explica que a qualidade do cabo é fundamental na fabricação de uma faca de alto padrão. “Podemos utilizar desde madeiras — como carvalho americano, maple burl e amboyna burl — até crifre de cervo”, revela.

O empresário comenta que o público que compra seus produtos também é bastante variado. “Tem de pescador que mora no sítio até empresário e fazendeiro. Aqui é sem discriminação”, brinca. O preço das facas artesanais pode variar de R$ 300 a R$ 3 mil, mas André oferece alternativas para manter suas criações acessíveis. “Eu tenho um consórcio, por exemplo, que hoje conta com mais de 70 pessoas. O cliente que quer comprar uma faca de R$ 1 mil, mas não tem como pagar à vista, paga R$ 100 por mês”, explica.

André pretende continuar estudando para se aperfeiçoar. Hoje, já tem encomendas até para Portugal. Porém, segundo o cuteleiro, seus planos a médio prazo estão voltados para o mercado local. “Quero me estabelecer na cidade e região. Seguir buscando informações para melhorar e criar raízes aqui com o meu trabalho”, declarou.