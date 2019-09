‘Ponto D’: Santa Cruz do Rio Pardo ganha um depósito de gás 24h

“Josué Gás” é a novidade em Santa Cruz do Rio Pardo no ramo de gás. O estabelecimento fica no Parque das Nações, na rua Japão, 172, e está funcionando há uma semana. O proprietário, Josué Tavares Batista, 47, mora há mais de 20 anos no bairro e já tem experiência no ramo, pois trabalhou muito tempo num tradicional depósito de gás de Santa Cruz. Ele também já foi funcionário da empresa de ônibus “Manoel Rodrigues” e, muito antes, vendia leite diretamente nas residências. Nos últimos tempos, planejou abrir um depósito de gás. Como a família tem um terreno ao lado da residência, surgiu o “Josué Gás”. O diferencial é que o atendimento é praticamente 24 horas. “Se alguém ligar às 10h, meia-noite ou até na madrugada, vamos atender”, afirmou. Somente das 19h às 21h o atendimento é suspenso parcialmente, horário em que o empresário vai à Igreja.

Os telefones para atendimento do “Josué Gás” são (14) 99672-8724 e 99625-2448.